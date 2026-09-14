Nhưng liệu iPhone Duo - chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thực sự đặc biệt đến vậy?

iPhone Duo có thiết kế thời thượng, vẻ ngoài sang trọng. Ảnh: Apple

iPhone Duo có thiết kế thời thượng, vẻ ngoài sang trọng và sức hút đủ lớn để khiến nhiều người muốn xuống tiền ngay nếu sản phẩm được bán vào lúc này. Tuy nhiên, thời gian Apple trì hoãn iPhone Duo càng lâu, người dùng càng có cơ hội nhận ra rằng đây có thể không phải thiết bị mà họ thực sự cần.

iPhone Duo vẫn tồn tại những hạn chế phần cứng đáng kể

Với mức giá khởi điểm khoảng 2.000 USD, iPhone Duo lại tỏ ra lép vế trước chính iPhone 18 Pro có giá từ 1.199 USD. Mẫu điện thoại gập được cho là sở hữu pin nhỏ hơn, hệ thống camera kém mạnh mẽ hơn và thậm chí không có Face ID.

Những hạn chế này chưa chắc đã đủ để khiến người dùng từ bỏ một chiếc điện thoại gập. Đặc thù thiết kế phức tạp khiến các nhà sản xuất khó đưa toàn bộ phần cứng cao cấp nhất vào một thiết bị có thể gập lại. Nhưng vấn đề là iPhone Duo không chỉ thua kém iPhone 18 Pro.

So với những smartphone màn hình gập của Samsung, iPhone Duo được cho là dày và nặng hơn. Điều này có thể khiến việc cầm máy bằng một tay trở nên khá bất tiện, đặc biệt khi sử dụng trong thời gian dài.

Apple cũng chưa thực sự bắt kịp xu hướng pin silicon-carbon, công nghệ đang được nhiều đối thủ Android áp dụng để tăng mật độ năng lượng mà không phải làm thiết bị dày hơn. Nếu thông tin này chính xác, người dùng iPhone Duo có thể phải sạc pin thường xuyên hơn.

Màn hình phủ lớp matte có thể giúp đường gấp trở nên khó nhận thấy hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nếp gấp biến mất. Dù được xử lý tốt đến đâu, dấu vết đặc trưng của màn hình gập vẫn hiện diện.

Phần mềm chưa khai thác hết lợi thế màn hình lớn

Một trong những điểm gây tranh cãi khác nằm ở phần mềm. iPhone Duo được cho là chỉ cho phép chạy tối đa hai ứng dụng song song trên màn hình. Trong khi đó, các smartphone màn hình gập đối thủ có thể hiển thị ba ứng dụng cùng lúc, thậm chí hỗ trợ thêm các cửa sổ nổi.

iPhone Duo bị chê quá rộng và nặng để sử dụng bằng một tay. Ảnh: Future /Tom's Guide

Giới hạn này dường như không phải sự thiếu sót ngẫu nhiên. Dù có hình dáng khá giống một chiếc iPad mini khi mở ra, iPhone Duo vẫn được Apple định vị là điện thoại. Nếu cung cấp quá nhiều tính năng phục vụ công việc và đa nhiệm, thiết bị này có nguy cơ cạnh tranh trực tiếp với iPad.

Thậm chí, một người dùng đã đưa các hiệu ứng hoạt ảnh mở máy nổi bật của iPhone Duo lên Galaxy Z Fold 8. Đây từng được xem là một trong những lý do hấp dẫn nhất khiến nhiều người muốn sở hữu chiếc iPhone gập đầu tiên. Nhưng nếu những trải nghiệm phần mềm đặc trưng đó có thể được mô phỏng trên một thiết bị khác, lợi thế độc quyền của Duo sẽ giảm đi đáng kể.

iPhone màn hình gập có thực sự cần thiết?

Một câu hỏi lớn hơn được đặt ra là liệu người dùng có thực sự cần một chiếc điện thoại như iPhone Duo hay không.

Trong bối cảnh thông báo liên tục từ smartphone đã khiến khả năng tập trung của con người suy giảm, sự xuất hiện của ChatGPT và hàng loạt chatbot AI lại tiếp tục khiến người dùng dành nhiều thời gian hơn cho màn hình. Một thiết bị có màn hình lớn gấp đôi về cơ bản cũng đồng nghĩa với nhiều không gian hơn để lướt, xem và tương tác.

Samsung và nhiều hãng khác đã bán điện thoại gập trong nhiều năm, nhưng thị phần của nhóm sản phẩm này vẫn còn khá nhỏ so với smartphone truyền thống. iPhone Duo có thể tạo ra bước ngoặt bằng cách đưa thiết kế màn hình gập đến với số đông người dùng iPhone và biến kiểu dáng này thành một lựa chọn phổ biến hơn.

Nhưng liệu sức hút đó có kéo dài?

Apple ngày nay không còn là hãng luôn đi đầu trong mọi xu hướng công nghệ. Thay vào đó, công ty thường để các đối thủ thử nghiệm trước, chấp nhận rủi ro và giải quyết những vấn đề ban đầu. Khi công nghệ đã trưởng thành hơn, Apple mới bước vào với những thay đổi vừa đủ, kết hợp cùng khả năng tối ưu phần mềm và hệ sinh thái để giành lại sự chú ý.

Chiến lược này từng mang lại thành công cho Apple, nhưng việc mất gần một thập kỷ để bước vào thị trường điện thoại gập lại khiến iPhone Duo phải đối mặt với kỳ vọng cực kỳ lớn.

(Video trên tay iPhone Duo. Nguồn: The Verge)

Độ bền được cho là một trong những ưu tiên hàng đầu của Apple. Thiết bị có vẻ chắc chắn và được kỳ vọng đạt chuẩn chống nước IP68. Tuy nhiên, những thông số này chưa thể trả lời câu hỏi quan trọng nhất: màn hình và bản lề sẽ hoạt động ra sao sau nhiều năm sử dụng?

Nếu Apple thực sự vội vàng đưa iPhone Duo ra thị trường chỉ vì cảm thấy mình đang tụt lại phía sau, đó sẽ là điều đáng lo ngại.

Cái giá 2.000 USD càng khiến mọi thiếu sót trở nên rõ ràng

Một cách nhìn bi quan hơn cho rằng Apple có thể đã cố tình hạn chế camera trên iPhone Duo để tạo lý do cho người dùng nâng cấp vào năm sau. Đây chỉ là suy đoán, nhưng với một sản phẩm có giá khoảng 2.000 USD, mọi sự cắt giảm đều dễ bị soi xét.

iPhone Duo là không có camera telephoto. Ảnh: Future /Tom's Guide

Nếp gấp trên màn hình cũng là một dấu hỏi lớn. Không ai biết chính xác màn hình sẽ trông như thế nào sau hàng nghìn lần đóng mở. Nếu đường gấp ngày càng rõ, trải nghiệm trên một chiếc điện thoại trị giá 2.000 USD có thể trở nên khó chấp nhận.

Sau nhiều năm phát triển, việc Apple vẫn triển khai iPhone Duo theo cách khá dè dặt và kéo dài thời gian ra mắt có thể làm suy giảm niềm tin thay vì củng cố vị thế của sản phẩm.

Với những thủ thuật phần mềm tinh tế cùng phần cứng đủ tốt, iPhone Duo chắc chắn mang đậm dấu ấn Apple. Những người hâm mộ trung thành nhiều khả năng vẫn sẽ xuống tiền ngay trong ngày mở bán.

Nhưng với phần đông người dùng, sức hấp dẫn của iPhone Duo có thể phai nhạt trước cả khi những chiếc máy đầu tiên đến tay khách hàng.

Điều đáng tiếc là iPhone Duo hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm khiến người dùng mua ngay theo cảm hứng. Nếu Apple không trì hoãn quá lâu, có lẽ sức nóng của chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên đã mạnh hơn rất nhiều.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)