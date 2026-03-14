Ghi âm cuộc gọi có vi phạm pháp luật
Tại Việt Nam, việc ghi âm cuộc gọi không bị pháp luật cấm hoàn toàn, nhưng người thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư và bí mật đời tư.
Các trường hợp ghi âm cuộc gọi hợp pháp:
- Sự đồng ý của các bên: Việc ghi âm cuộc gọi chỉ nên được thực hiện khi có sự đồng ý của tất cả các bên tham gia. Đây là yếu tố then chốt để tránh vi phạm quyền riêng tư (Điều 21 Hiến pháp 2013, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015).
- Mục đích sử dụng: Ghi âm được xem là quyền cá nhân khi sử dụng thiết bị của mình, miễn là không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Việc ghi âm có thể được tiến hành nhằm lưu lại chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp hoặc làm rõ các sự kiện pháp lý trong quá trình tố tụng.
Các trường hợp ghi âm vi phạm pháp luật là ghi âm với mục đích xấu như:
- Đe dọa hoặc nhằm mục đích riêng tư bất chính.
- Gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm hoặc hạ thấp uy tín của người khác.
- Xúc phạm hoặc tiết lộ bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh của cá nhân hoặc doanh nghiệp.
- Thực hiện ghi âm mà không được sự đồng ý của người tham gia đàm thoại.
Cách ghi âm cuộc gọi điện thoại iPhone
Đối với iPhone, Apple đã bắt đầu tích hợp tính năng ghi âm trực tiếp trong các phiên bản hệ điều hành mới nhất:
- Điều kiện: Chỉ hỗ trợ từ dòng iPhone 15 Pro trở lên và thiết bị phải chạy iOS 18 hoặc iOS 26.
- Cách thực hiện: Trong khi thực hiện cuộc gọi, nhấn vào biểu tượng ghi âm (hình tròn có dấu chấm hoặc biểu tượng microphone) trên màn hình.
- Lưu ý về quyền riêng tư: Để bảo vệ quyền riêng tư, hệ thống sẽ gửi thông báo cho đối phương.
- Vị trí lưu trữ: Sau khi kết thúc, file ghi âm sẽ tự động lưu vào ứng dụng Ghi chú (Notes) hoặc Ghi âm (Voice Memos).
- Sử dụng Google Voice: Người dùng đăng ký tài khoản Google Voice, bật tính năng "Call recording" trong cài đặt và nhấn phím "4" trên bàn phím khi đang gọi để bắt đầu ghi âm.
- Sử dụng Voicemail (Thư thoại): Bạn có thể gọi đến số Voicemail của chính mình, sau đó sử dụng tính năng gọi hội nghị (conference call) để thêm người cần ghi âm vào cuộc gọi 3 bên.
- Quay màn hình: Đối với các cuộc gọi video như FaceTime hay Messenger, người dùng có thể dùng tính năng Ghi màn hình sẵn có trong Trung tâm điều khiển.
Cách ghi âm cuộc gọi trên điện thoại Android
Hầu hết các dòng điện thoại Android hiện nay đều hỗ trợ ghi âm trực tiếp trong ứng dụng Điện thoại mặc định:
Điện thoại Samsung (One UI):
- Trong giao diện cuộc gọi, nhấn vào nút Ghi (Record) để bắt đầu.
- File ghi âm được lưu trong Bộ nhớ trong > Call dưới định dạng .m4a.
- Lưu ý: Tính năng này không hoạt động khi sử dụng cuộc gọi qua Wi-Fi.
Điện thoại OPPO (ColorOS):
- Ghi thủ công: Nhấn biểu tượng Ghi âm ngay trên màn hình cuộc gọi.
- Ghi tự động: Vào Cài đặt ứng dụng Điện thoại > Ghi âm cuộc gọi > Bật Ghi âm tất cả các cuộc gọi.
- File thường được lưu trong mục Record của bộ nhớ trong dưới định dạng .amr.
Điện thoại Xiaomi:
- Nhấn mục Ghi âm hiển thị trên màn hình khi có cuộc gọi đến hoặc đi.
- Bạn có thể cài đặt tự động ghi âm cho số lạ hoặc các liên hệ cụ thể trong phần Cài đặt của ứng dụng Điện thoại.
- File ghi âm được lưu và quản lý trong ứng dụng Ghi âm (Recorder) của máy.
- Lưu ý: Điện thoại Xiaomi thường phát thông báo "Cuộc gọi này đang được ghi âm" cho cả hai bên và không thể tắt tính năng này.
Cách ghi âm cuộc gọi điện thoại qua các ứng dụng bên thứ 3
Nếu điện thoại không hỗ trợ hoặc bạn muốn ghi âm cuộc gọi trên các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Messenger), bạn có thể dùng các app sau:
- Dành cho iPhone: Call Recorder iCall, Automatic Call Recorder, TapeACall Pro
- Dành cho Android: Cube ACR, AZ Screen Recorder, XRecorder
Những lưu ý quan trọng khi ghi âm cuộc gọi
- Quy định pháp luật: Tại Việt Nam, việc ghi âm cần tuân thủ quyền riêng tư. Bạn nên có sự đồng ý của các bên tham gia để tránh vi phạm pháp luật.
- Chế tài xử phạt: Hành vi ghi âm trái pháp luật (không được sự đồng ý) có thể bị phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng, hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
- Chất lượng bản ghi: Nên thực hiện cuộc gọi ở nơi yên tĩnh, kiểm tra kết nối mạng và bộ nhớ thiết bị để đảm bảo âm thanh rõ ràng và không bị gián đoạn.