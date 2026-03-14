Ghi âm cuộc gọi có vi phạm pháp luật

Tại Việt Nam, việc ghi âm cuộc gọi không bị pháp luật cấm hoàn toàn, nhưng người thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quyền riêng tư và bí mật đời tư.

Các trường hợp ghi âm cuộc gọi hợp pháp:

Sự đồng ý của các bên: Việc ghi âm cuộc gọi chỉ nên được thực hiện khi có sự đồng ý của tất cả các bên tham gia. Đây là yếu tố then chốt để tránh vi phạm quyền riêng tư (Điều 21 Hiến pháp 2013, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015).

Mục đích sử dụng: Ghi âm được xem là quyền cá nhân khi sử dụng thiết bị của mình, miễn là không gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Việc ghi âm có thể được tiến hành nhằm lưu lại chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp hoặc làm rõ các sự kiện pháp lý trong quá trình tố tụng.

Các trường hợp ghi âm vi phạm pháp luật là ghi âm với mục đích xấu như: