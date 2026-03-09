Sự phổ biến của mã QR trong đời sống hiện nay Mã QR (Quick Response) đang ngày càng trở nên phổ biến và gắn bó mật thiết với đời sống hiện đại, từ mua sắm, thanh toán điện tử đến khai báo thông tin, truy xuất nguồn gốc và tiếp cận dịch vụ công. Chỉ với một thao tác quét bằng điện thoại thông minh, người dùng có thể thanh toán không tiền mặt, tra cứu thông tin sản phẩm, đăng ký dịch vụ, nhận ưu đãi hoặc kết nối nhanh với các nền tảng số, góp phần rút ngắn quy trình và nâng cao trải nghiệm. Sự bùng nổ của thương mại điện tử, ngân hàng số và chuyển đổi số quốc gia đã thúc đẩy QR code trở thành công cụ trung gian tiện lợi, an toàn và tiết kiệm chi phí cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Từ quán cà phê, siêu thị, bệnh viện đến trường học và cơ quan hành chính, mã QR đang từng bước định hình thói quen tiêu dùng và giao tiếp trong kỷ nguyên số, phản ánh xu hướng số hóa mạnh mẽ trong xã hội hiện nay.

Làm thế nào để kiểm tra một mã QR có an toàn hay không? Do mã QR được ứng dụng chủ yếu để thanh toán, tra cứu và kết nối nên mã QR có thể bị kẻ xấu lợi dụng để trục lợi hoặc gây nguy hiểm. Để kiểm tra độ an toàn, bạn có thể sử dụng một trong các cách dưới đây: - Sử dụng RevealQR: Đây là một trang web hỗ trợ kiểm tra mã. Bạn truy cập trang web, đăng nhập bằng Gmail, sau đó tại mục Chọn tệp, hãy tải ảnh mã QR lên. Kết quả sẽ hiển thị các mức độ như: Harmless (Vô hại), Malicious (Độc hại), Suspicious (Đáng ngờ).... - Sử dụng trình quét bảo mật: Các ứng dụng như Kaspersky’s QR Code Reader and Scanner sẽ kiểm tra đường dẫn xem có chứa mã độc hay không trước khi bạn truy cập. - Xem trước liên kết: Một số trình quét như Pageloot cho phép xem trước nội dung liên kết để người dùng quyết định có tiếp tục truy cập hay không.

Cách quét mã QR không cần tải app Hầu hết các smartphone hiện đại và trình duyệt web đều tích hợp sẵn tính năng này: - Trên điện thoại: Sử dụng trực tiếp ứng dụng Máy ảnh (Camera) mặc định hoặc các tiện ích tích hợp trong Trung tâm điều khiển (với iPhone) và Menu tính năng (với Android). - Trên trình duyệt Chrome: Bạn có thể nhấn vào thanh URL, chọn biểu tượng Chia sẻ và chọn Mã QR để quét hoặc tạo mã. Ngoài ra, Chrome cũng có các tiện ích mở rộng như "QR Code (Generator and Reader)" để quét trực tiếp mã trên trang web. - Sử dụng công cụ trực tuyến: Truy cập các trang web quét mã online như WebQR, Inlite, hoặc ZXing, sau đó tải ảnh mã QR lên để hệ thống phân tích.

Hướng dẫn các bước quét mã QR trên điện thoại iPhone, iPad Cách 1 (Camera): Mở Cài đặt -> Camera -> Bật Quét mã QR. Sau đó mở Máy ảnh và đưa mã QR vào khung hình. Cách 2 (Trung tâm điều khiển): Vuốt mở Trung tâm điều khiển, chọn biểu tượng Quét mã (nếu chưa có, cần thêm vào từ phần cài đặt Trung tâm điều khiển).

Hướng dẫn các bước quét mã QR trên điện thoại Android (Samsung, Xiaomi, Oppo…) Bước 1: Mở ứng dụng Máy ảnh hoặc Quét QR (tùy dòng máy) Bước 2: Hướng camera vào mã QR sao cho mã nằm trọn trong khung hình. Bước 3: Nhấn vào thông báo hoặc đường link hiện lên để truy cập nội dung.