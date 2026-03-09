Bước 3: Trong mục Kiểu font, bạn có thể lựa chọn các font chữ mặc định trong máy. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng các font khác thì có thể nhấn Tải về font, nhấn nút Tải xuống tại font bạn yêu thích và áp dụng trên điện thoại.

Cách đổi kiểu chữ cho điện thoại iPhone

Bước 1: Truy cập AppStore trên điện thoại rồi tải ứng dụng Fonts về máy.

Bước 2: Mở phần “Cài đặt”, chọn “Cài đặt chung” rồi nhấn vào mục “Bàn phím”

Bước 3: Tiếp tục nhấn vào tùy chọn “Bàn phím” rồi chọn mục “Fonts”.

Bước 4: Tại mục “Cho phép Truy cập Đầy đủ”, bạn gạt công tắc sang bên phải để bật lên. Sau đó, bạn nhấn vào “Cho phép” khi màn hình hiển thị thông báo xác nhận.

Bước 5: Mở một ứng dụng bất kỳ cho phép gõ chữ. Sau đó, bạn nhấn vào biểu tượng hình quả cầu trong giao diện bàn phím.

Bước 6: Bạn nhấn vào “Fonts” để kích hoạt ứng dụng đổi phông chữ trên điện thoại iPhone.

Bước 7: Lúc này, màn hình hiển thị danh sách các phông chữ có sẵn trong app Fonts. Bạn chỉ cần trượt sang trái hoặc phải để lựa chọn và áp dụng phông chữ yêu thích cho điện thoại. Đặc biệt, với cách này, phông chữ bạn lựa chọn có thể hiển thị trên cả thiết bị của người khác.