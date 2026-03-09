Việc đổi font chữ (kiểu chữ, font chữ) trên điện thoại chủ yếu nhằm mục đích cá nhân hóa giao diện, làm mới trải nghiệm người dùng và tăng khả năng dễ nhìn, giúp thiết bị mang đậm phong cách riêng. Ngoài ra, thay đổi font chữ còn giúp khắc phục lỗi hiển thị, tối ưu hóa kích thước chữ cho phù hợp với thị lực, hoặc đơn giản là tạo sự độc đáo, khác biệt so với mặc định của nhà sản xuất. 

Xem nhanh:
  • Cách đổi kiểu chữ cho điện thoại Android
  • Cách đổi kiểu chữ cho điện thoại iPhone

Cách đổi kiểu chữ cho điện thoại Android

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng Cài đặt, chọn Màn hình.

cach thay doi font chu cho dien thoai android 01.jpeg

Bước 2: Chọn tùy chọn Cỡ font và kiểu font.

cach thay doi font chu cho dien thoai android 02.jpeg

Bước 3: Trong mục Kiểu font, bạn có thể lựa chọn các font chữ mặc định trong máy. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng các font khác thì có thể nhấn Tải về font, nhấn nút Tải xuống tại font bạn yêu thích và áp dụng trên điện thoại.

 

cach thay doi font chu cho dien thoai android 03.jpeg

Cách đổi kiểu chữ cho điện thoại iPhone

Bước 1: Truy cập AppStore trên điện thoại rồi tải ứng dụng Fonts về máy.

Bước 2: Mở phần “Cài đặt”, chọn “Cài đặt chung” rồi nhấn vào mục “Bàn phím”

cach thay doi font chu cho dien thoai iphone 01.jpg

Bước 3: Tiếp tục nhấn vào tùy chọn “Bàn phím” rồi chọn mục “Fonts”.

cach thay doi font chu cho dien thoai iphone 02.jpg

Bước 4: Tại mục “Cho phép Truy cập Đầy đủ”, bạn gạt công tắc sang bên phải để bật lên. Sau đó, bạn nhấn vào “Cho phép” khi màn hình hiển thị thông báo xác nhận.

cach thay doi font chu cho dien thoai iphone 03.jpg

Bước 5: Mở một ứng dụng bất kỳ cho phép gõ chữ. Sau đó, bạn nhấn vào biểu tượng hình quả cầu trong giao diện bàn phím.

Bước 6: Bạn nhấn vào “Fonts” để kích hoạt ứng dụng đổi phông chữ trên điện thoại iPhone.

cach thay doi font chu cho dien thoai iphone 04.jpg

Bước 7: Lúc này, màn hình hiển thị danh sách các phông chữ có sẵn trong app Fonts. Bạn chỉ cần trượt sang trái hoặc phải để lựa chọn và áp dụng phông chữ yêu thích cho điện thoại. Đặc biệt, với cách này, phông chữ bạn lựa chọn có thể hiển thị trên cả thiết bị của người khác.