Những hình nền tĩnh thông thường có thể khiến người dùng cảm thấy nhàm chán sau một thời gian sử dụng. Việc thay thế bằng video giúp giao diện điện thoại trở nên mới mẻ, sinh động và thú vị hơn mỗi khi mở máy.

Bên cạnh đó, hình nền video là cách tuyệt vời để người dùng thể hiện cá tính riêng. Họ có thể sử dụng những thước phim ghi lại kỷ niệm, thú cưng, phong cảnh hoặc những đoạn video tự quay theo sở thích để làm cho thiết bị của mình trở nên nổi bật và không trùng lặp với người khác. Các loại video mang lại cảm giác cuốn hút và có chiều sâu hơn so với hình ảnh tĩnh. Những hiệu ứng chuyển động lạ mắt khiến chiếc điện thoại trông "ngầu" và hiện đại hơn, tạo sự thích thú mỗi khi thực hiện thao tác mở khóa.

Việc sử dụng video làm hình nền còn mang lại ý nghĩa đặc biệt cho các cặp đôi thông qua việc cài đặt hình nền đôi chuyển động, tạo nên sự gắn kết và thú vị riêng.