Cách cài hình nền video cho điện thoại iPhone
Đối với iPhone, việc cài video làm hình nền thực chất là chuyển video thành định dạng Live Photo. Tính năng này chỉ hỗ trợ trên màn hình khóa và không có âm thanh. Chế độ này yêu cầu thiết bị từ iPhone 6s trở lên (có hỗ trợ 3D Touch hoặc Haptic Touch).
1. Sử dụng ứng dụng intoLive:
- Mở ứng dụng, chọn video muốn chuyển đổi.
- Chỉnh sửa video (nền, bộ lọc, tốc độ...), sau đó nhấn Thực hiện và chọn Không lặp lại,.
- Nhấn Lưu Live Photo vào bộ nhớ máy.
- Vào Album ảnh, chọn ảnh vừa lưu, nhấn biểu tượng tùy chọn và chọn Dùng làm hình nền.
- Lưu ý: Bản miễn phí giới hạn video dài tối đa 5 giây.
2. Sử dụng ứng dụng PicPlayPost:
- Mở ứng dụng, chọn Dự án mới, Tạo một bộ phim hoặc bản trình chiếu.
- Chọn tỷ lệ 9:16 (phù hợp với iPhone) và chọn bố cục Toàn màn hình.
- Thêm video, nhấn Chia sẻ , Tiếp tục với Watermark, Camera roll.
- Chọn định dạng Ảnh trực tiếp/ Ảnh nền rồi tiến hành cài đặt như bình thường.
3. Sử dụng TikTok:
- Tại video TikTok yêu thích, nhấn vào biểu tượng chia sẻ (mũi tên) hoặc dấu ba chấm.
- Chọn Live Photo; TikTok sẽ tự động chuyển video thành ảnh trực tiếp và lưu vào máy.
- Vào thư viện ảnh để thiết lập làm hình nền khóa.
Cách cài hình nền video cho điện thoại Android
Tính đến giữa năm 2025, phiên bản hệ điều hành Android mới nhất là Android 16, được Google chính thức phát hành vào ngày 10/6/2025. Tuy nhiên, hầu hết các thiết bị chạy Android 9 trở lên đều hỗ trợ tính năng này trực tiếp hoặc qua ứng dụng bên thứ ba. Video lý tưởng nên có thời lượng từ 5-15 giây, định dạng MP4/MOV và dung lượng dưới 20MB để tránh hao pin.
1. Cài đặt trực tiếp từ album (tùy dòng máy)
- Samsung: Mở Bộ sưu tập, chọn video, nhấn dấu ba chấm, đặt làm hình nền, chọn Màn hình khóa (hoặc cả màn hình chờ).
- Xiaomi: Vào Thư viện, Chọn vide , Nhấn biểu tượng ba chấm, Đặt hình nền video. Bạn có thể chọn áp dụng cho màn hình chính, màn hình khóa hoặc cả hai.
- OPPO & Vivo: Vào Ảnh/Thư viện, Chọn video, Nhấn Khác (dấu 3 chấm), Đặt làm hình nền và chọn màn hình muốn áp dụng.
2. Cài đặt qua ứng dụng hỗ trợ
- TikTok Wall Picture: Để dùng video TikTok làm hình nền Android, bạn cần tải thêm ứng dụng bổ trợ này. Tại video TikTok, chọn Chia sẻ , Live Photo, sau đó ứng dụng sẽ điều hướng bạn để thiết lập làm hình nền.
- Video Live Wallpaper: Mở ứng dụng, chọn Choose Video để lấy video từ thư viện. Bạn có thể tùy chỉnh âm thanh (Audio) hoặc tỉ lệ hiển thị (Scale Fit) trước khi nhấn Set As Wallpaper.
- Wallpaper Engine: Cung cấp kho hình nền động chất lượng cao và cho phép tùy chỉnh chuyên sâu, phù hợp với máy có cấu hình khá.
- NoxLucky: Cho phép chọn từ kho nội dung có sẵn và hỗ trợ tính năng tắt âm thanh video để tránh làm phiền.