Theo Sở Tài chính Gia Lai, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý hiệu quả tài sản công và bảo đảm nguồn lực tài chính cho hoạt động của mô hình mới.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 1.131 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Trong đó, 569 cơ sở đã được bố trí sử dụng cho cơ quan nhà nước, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và các công trình công cộng.

Đối với 562 cơ sở còn lại, tỉnh xây dựng phương án xử lý theo nhiều hướng như chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; khai thác quỹ đất phù hợp quy hoạch để đấu giá tạo nguồn lực đầu tư hoặc dự trữ cho nhu cầu phát triển lâu dài.

Nhà khách Thanh Bình được cải tạo làm nhà công vụ hỗ trợ cán bộ tỉnh Gia Lai làm việc sau khi sáp nhập tỉnh. Ảnh: Tuấn Anh

Theo ngành tài chính, việc đưa các cơ sở nhà, đất dôi dư vào khai thác đã góp phần hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp, giảm lãng phí tài sản công, đồng thời tiết kiệm chi ngân sách và giảm nhu cầu đầu tư xây dựng mới.

Cùng với nhà, đất, công tác rà soát xe ô tô, máy móc, thiết bị cũng được triển khai đồng bộ. Tài sản còn sử dụng tốt được điều chuyển cho các đơn vị có nhu cầu, trong khi tài sản hư hỏng hoặc không còn nhu cầu sử dụng được thanh lý theo quy định để thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.

Song song với quản lý tài sản công, Sở Tài chính Gia Lai tập trung tham mưu bảo đảm nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên cơ sở rà soát quyết toán và dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở đã hướng dẫn thực hiện bàn giao tài chính, rà soát nguồn kinh phí và xây dựng dự toán cho các đơn vị hành chính mới; đồng thời tham mưu giao dự toán kịp thời nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt ngay từ khi mô hình mới đi vào vận hành.

Ngành tài chính cũng tham mưu bố trí kinh phí sửa chữa trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các xã, phường sau sắp xếp; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính - ngân sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Theo Sở Tài chính Gia Lai, việc bảo đảm nguồn lực tài chính đã góp phần giúp các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động liên tục sau sắp xếp bộ máy.

Tuy nhiên, công tác xử lý tài sản công dôi dư vẫn còn một số khó khăn. Việc xử lý nhiều cơ sở nhà, đất phải gắn với điều chỉnh quy hoạch nên mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên đáng kể, trong khi đội ngũ cán bộ phụ trách tài chính, tài sản công tại một số địa phương còn thiếu kinh nghiệm. Công tác quản lý tài sản công dôi dư hiện vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, chưa có hệ thống phần mềm đồng bộ.

Thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, công trình công cộng và an sinh xã hội, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Ngọc