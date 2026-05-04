Thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, vượt 44% dự toán.

Thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho biết, thu NSNN 4 tháng đầu năm ước đạt 1.114 nghìn tỷ đồng, bằng 44% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 44,9% dự toán, thu ngân sách địa phương ước đạt 43,2% dự toán.

Cụ thể, thu nội địa 4 tháng ước đạt 991 nghìn tỷ đồng, bằng 45% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù vẫn duy trì được tiến độ khá so dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ, tuy nhiên những tác động tiêu cực từ cuộc xung đột Trung Đông đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với việc ban hành các giải pháp về tài khóa, điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, giảm phí... đối với xăng dầu và nhiên liệu bay để ứng phó kịp thời với tình huống phát sinh trong điều hành đã bắt đầu có tác động đến số thu NSNN.

Thu từ dầu thô ước đạt gần 17 nghìn tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán, bằng 95,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 105,4 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán, trên cơ sở tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 159,3 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Về chi NSNN, lũy kế chi 4 tháng ước đạt 668,2 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 153,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 15,1% kế hoạch Thủ tướng giao, chi trả nợ lãi ước đạt 35,5% dự toán, chi thường xuyên ước đạt 26% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, chi ngân sách 4 tháng đầu năm đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.