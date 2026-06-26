Khuấy đều tất cả các nguyên liệu cho đến khi đường tan hoàn toàn. Nếm thử và điều chỉnh gia vị cho vừa miệng. Bạn có thể thêm chút ớt băm vào xốt nếu muốn tăng độ cay.

Các bước chế biến sườn xốt me chuẩn vị

Bước 1: Chiên sơ sườn

Đặt chảo lên bếp, cho khoảng 2-3 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho sườn đã ướp vào chiên sơ các mặt cho đến khi sườn vàng đều và hơi sém cạnh. Việc chiên sơ này giúp sườn có màu đẹp mắt, giữ được độ ngọt bên trong và khi rim với xốt sẽ không bị nát.

Bước 2: Phi thơm hành tỏi và làm xốt me

Sử dụng lại chảo vừa chiên sườn. Cho phần hành tím và tỏi băm còn lại vào phi thơm cho đến khi vàng đều và dậy mùi. Tiếp theo, đổ chén nước xốt me đã pha vào chảo. Đun sôi hỗn hợp xốt, khuấy đều tay để xốt không bị cháy và các gia vị hòa quyện vào nhau. Hạ nhỏ lửa, đun liu riu cho đến khi xốt hơi sánh lại.

Bước 3: Rim sườn với xốt me

Khi xốt me đã đạt độ sánh mong muốn, cho toàn bộ sườn đã chiên sơ vào chảo. Đảo đều tay để từng miếng sườn được áo một lớp xốt me vàng óng, hấp dẫn. Hạ lửa nhỏ nhất, đậy nắp và rim sườn trong khoảng 15-20 phút.

Khi nước xốt đã sánh kẹo, nêm nếm lại lần cuối cho vừa ăn. Tắt bếp, rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên để tăng thêm hương vị và màu sắc cho món ăn.