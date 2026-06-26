Chuẩn bị nguyên liệu
- Sườn non: 500g-700g (nên chọn loại sườn có xương nhỏ, nhiều thịt, ít mỡ, dẻ sườn đều nhau)
- Me vắt: 50g-70g (tùy độ chua mong muốn)
- Tỏi: 3-4 tép
- Hành tím: 1 củ
- Ớt tươi: 1-2 quả (tùy khẩu vị)
- Hành lá, rau mùi: Để trang trí
- Đường: 3-4 muỗng canh
- Nước mắm: 2-3 muỗng canh
- Tương ớt: 1 muỗng canh (tùy chọn, giúp tạo màu và vị cay nhẹ)
- Hạt nêm: 1 muỗng cà phê
- Tiêu xay: 1/2 muỗng cà phê
- Dầu ăn: 2-3 muỗng canh
- Bột năng hoặc bột bắp: 1 muỗng cà phê (để tạo độ sánh cho xốt)
Sơ chế nguyên liệu
- Sườn non mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh. Để loại bỏ mùi hôi và các tạp chất, bạn có thể ngâm sườn trong nước muối loãng khoảng 10-15 phút, sau đó rửa lại thật sạch.
- Cho sườn vào nồi nước sôi có pha chút muối và gừng đập dập, chần khoảng 2-3 phút. Việc này giúp sườn loại bỏ bọt bẩn, khử mùi hôi và khi nấu sẽ trong hơn. Vớt sườn ra, rửa lại một lần nữa với nước lạnh rồi để ráo.
- Chặt sườn thành từng miếng vừa ăn, khoảng 3-5cm. Kích thước này giúp sườn dễ thấm gia vị và tiện lợi khi thưởng thức.
- Cho sườn đã ráo vào tô, ướp với 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1/2 số tỏi và hành tím băm. Trộn đều và ướp ít nhất 30 phút, tốt nhất là 1-2 tiếng trong ngăn mát tủ lạnh để sườn thấm gia vị.
- Cho me vắt vào chén, thêm khoảng 100ml nước ấm, dằm nát rồi lọc qua rây để lấy nước cốt me, bỏ bã. Đây là bước quan trọng để có nước xốt me sánh mịn, không lợn cợn.
- Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt có thể thái lát hoặc băm tùy theo sở thích ăn cay.
- Hành lá, rau mùi rửa sạch, thái nhỏ để trang trí sau khi món ăn hoàn thành.
Công thức pha xốt me
- Nước cốt me đã lọc
- 3-4 muỗng canh đường (tùy độ chua của me và khẩu vị)
- 2-3 muỗng canh nước mắm
- 1 muỗng canh tương ớt (nếu thích cay và màu đẹp)
- 1/2 muỗng cà phê hạt nêm
- 1/2 muỗng cà phê tiêu xay
- 1 muỗng cà phê bột năng hoặc bột bắp hòa tan với 2 muỗng canh nước lọc (giúp xốt sánh hơn)
Khuấy đều tất cả các nguyên liệu cho đến khi đường tan hoàn toàn. Nếm thử và điều chỉnh gia vị cho vừa miệng. Bạn có thể thêm chút ớt băm vào xốt nếu muốn tăng độ cay.
Các bước chế biến sườn xốt me chuẩn vị
Bước 1: Chiên sơ sườn
Đặt chảo lên bếp, cho khoảng 2-3 muỗng canh dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho sườn đã ướp vào chiên sơ các mặt cho đến khi sườn vàng đều và hơi sém cạnh. Việc chiên sơ này giúp sườn có màu đẹp mắt, giữ được độ ngọt bên trong và khi rim với xốt sẽ không bị nát.
Bước 2: Phi thơm hành tỏi và làm xốt me
Sử dụng lại chảo vừa chiên sườn. Cho phần hành tím và tỏi băm còn lại vào phi thơm cho đến khi vàng đều và dậy mùi. Tiếp theo, đổ chén nước xốt me đã pha vào chảo. Đun sôi hỗn hợp xốt, khuấy đều tay để xốt không bị cháy và các gia vị hòa quyện vào nhau. Hạ nhỏ lửa, đun liu riu cho đến khi xốt hơi sánh lại.
Bước 3: Rim sườn với xốt me
Khi xốt me đã đạt độ sánh mong muốn, cho toàn bộ sườn đã chiên sơ vào chảo. Đảo đều tay để từng miếng sườn được áo một lớp xốt me vàng óng, hấp dẫn. Hạ lửa nhỏ nhất, đậy nắp và rim sườn trong khoảng 15-20 phút.
Khi nước xốt đã sánh kẹo, nêm nếm lại lần cuối cho vừa ăn. Tắt bếp, rắc thêm hành lá thái nhỏ lên trên để tăng thêm hương vị và màu sắc cho món ăn.
Bí quyết để món sườn xốt me thêm hấp dẫn
- Thay vì dùng nước lọc khi rim sườn, bạn có thể dùng nước dừa tươi. Nước dừa sẽ giúp sườn mềm ngọt tự nhiên hơn, đồng thời tạo độ bóng đẹp cho món ăn và hương vị thơm ngon đặc trưng.
- Đường thốt nốt không chỉ tạo vị ngọt thanh mà còn giúp món ăn có màu caramel đẹp mắt hơn so với đường cát trắng thông thường.
- Sau khi món ăn hoàn thành, rắc một chút vừng rang lên trên không chỉ tăng thêm hương vị bùi béo mà còn giúp món ăn trông hấp dẫn hơn rất nhiều.
- Mỗi loại me vắt có độ chua khác nhau. Hãy nếm thử nước cốt me trước khi pha xốt để điều chỉnh lượng đường và các gia vị khác cho phù hợp, tránh món ăn bị quá chua hoặc quá ngọt.
- Nếu muốn sườn mềm rục hơn, bạn có thể hầm sườn trước khoảng 15-20 phút với nước dừa hoặc nước lọc, sau đó mới chiên sơ và rim với xốt me.