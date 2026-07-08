Hỗn hợp nước sốt rim mắm gồm: 2-3 muỗng canh nước mắm, 1-2 muỗng canh đường, 1/2 chén nước lọc, phần tỏi và hành tím băm còn lại, và ớt thái lát (nếu dùng). Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Bạn có thể nếm thử và điều chỉnh độ mặn ngọt cho phù hợp với khẩu vị gia đình.

Cho sườn đã sơ chế vào một tô lớn. Ướp sườn với 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1/2 số tỏi băm, 1/2 số hành tím băm và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều và dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô, để sườn nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất 30 phút hoặc tốt nhất là 1-2 tiếng để sườn thấm đều gia vị.

Bí quyết để món sườn rim mắm ngon

Nên chọn sườn non có xương dẹt, ít mỡ, nhiều nạc, màu hồng tươi. Tránh chọn sườn có màu tái, có mùi lạ hoặc quá nhiều mỡ, vì sẽ làm món ăn bị ngấy và kém hấp dẫn.

Thời gian ướp ít nhất 30 phút, lý tưởng nhất là 1-2 tiếng hoặc qua đêm trong tủ lạnh, sẽ giúp sườn thấm đều gia vị từ bên trong, khi rim sẽ đậm đà và ngon hơn rất nhiều.

Khi rim sườn, hãy luôn giữ lửa nhỏ và đun liu riu. Lửa lớn sẽ làm nước xốt nhanh cạn và dễ bị cháy, trong khi sườn bên trong chưa kịp mềm và thấm vị.

Để nước sốt có độ sánh và màu sắc hấp dẫn, bạn có thể thêm một chút nước hàng (nước màu) vào hỗn hợp sốt hoặc thắng đường caramel trước khi cho sườn vào.