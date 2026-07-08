Chuẩn bị nguyên liệu
- Sườn non: 500g – Nên chọn loại sườn có cả nạc và mỡ xen kẽ, dẻ sườn nhỏ, xương dẹt để khi rim sườn mềm và không bị khô. Sườn tươi có màu hồng nhạt, không có mùi lạ.
- Nước mắm ngon: 3-4 muỗng canh (tùy độ mặn của nước mắm và khẩu vị)
- Đường: 2-3 muỗng canh
- Tỏi: 3-4 tép lớn
- Hành tím: 1 củ
- Ớt tươi: 1-2 quả (tùy độ cay mong muốn)
- Tiêu xay: 1/2 muỗng cà phê
- Dầu ăn: 2 muỗng canh
- Nước lọc: 1/2 chén (khoảng 100ml)
- Hành lá: Vài nhánh để trang trí (tùy chọn)
Các bước thực hiện sườn rim mắm
Bước 1: Sơ chế sườn và các nguyên liệu khác
- Sơ chế sườn: Sườn non mua về rửa sạch, chặt thành từng miếng vừa ăn (khoảng 3-4cm). Để loại bỏ mùi hôi và giúp sườn sạch hơn, bạn nên chần sườn qua nước sôi có pha chút muối trong khoảng 2-3 phút. Sau đó bạn vớt ra rửa lại bằng nước lạnh và để ráo. Bước này rất quan trọng để sườn khi rim không bị hôi và có màu đẹp hơn.
- Sơ chế tỏi, hành, ớt: Tỏi và hành tím bóc vỏ, băm nhỏ. Ớt tươi thái lát hoặc băm nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ phần đầu trắng và phần lá xanh riêng biệt.
Bước 2: Ướp sườn thấm vị
Cho sườn đã sơ chế vào một tô lớn. Ướp sườn với 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 1/2 số tỏi băm, 1/2 số hành tím băm và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. Trộn đều và dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô, để sườn nghỉ trong ngăn mát tủ lạnh ít nhất 30 phút hoặc tốt nhất là 1-2 tiếng để sườn thấm đều gia vị.
Bước 3: Pha nước xốt rim mắm
Hỗn hợp nước sốt rim mắm gồm: 2-3 muỗng canh nước mắm, 1-2 muỗng canh đường, 1/2 chén nước lọc, phần tỏi và hành tím băm còn lại, và ớt thái lát (nếu dùng). Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Bạn có thể nếm thử và điều chỉnh độ mặn ngọt cho phù hợp với khẩu vị gia đình.
Bước 4: Rim sườn trên chảo
- Đặt chảo lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Khi dầu nóng, cho phần tỏi và hành tím băm còn lại vào phi thơm cho đến khi vàng nhẹ và dậy mùi.
- Cho sườn đã ướp vào chảo, đảo đều tay trên lửa vừa cho đến khi các mặt sườn săn lại và chuyển màu vàng nhẹ. Bước này giúp sườn có màu đẹp và giữ được độ ngọt bên trong.
- Đổ chén nước xốt rim mắm đã pha vào chảo sườn. Hạ nhỏ lửa, đun liu riu. Tiếp tục rim cho đến khi nước sốt cạn bớt, sánh lại và bám đều vào từng miếng sườn, có màu vàng cánh gián đẹp mắt. Quá trình này thường mất khoảng 20-30 phút, tùy thuộc vào độ dày của sườn và lượng nước xốt.
- Khi nước xốt đã sánh kẹo, nêm nếm lại lần cuối cho vừa ăn. Tắt bếp, rắc thêm hành lá thái nhỏ và một chút tiêu xay lên trên để tăng thêm hương vị và màu sắc cho món ăn.
Bí quyết để món sườn rim mắm ngon
Nên chọn sườn non có xương dẹt, ít mỡ, nhiều nạc, màu hồng tươi. Tránh chọn sườn có màu tái, có mùi lạ hoặc quá nhiều mỡ, vì sẽ làm món ăn bị ngấy và kém hấp dẫn.
Thời gian ướp ít nhất 30 phút, lý tưởng nhất là 1-2 tiếng hoặc qua đêm trong tủ lạnh, sẽ giúp sườn thấm đều gia vị từ bên trong, khi rim sẽ đậm đà và ngon hơn rất nhiều.
Khi rim sườn, hãy luôn giữ lửa nhỏ và đun liu riu. Lửa lớn sẽ làm nước xốt nhanh cạn và dễ bị cháy, trong khi sườn bên trong chưa kịp mềm và thấm vị.
Để nước sốt có độ sánh và màu sắc hấp dẫn, bạn có thể thêm một chút nước hàng (nước màu) vào hỗn hợp sốt hoặc thắng đường caramel trước khi cho sườn vào.