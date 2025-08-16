Sườn lợn là một trong những loại thực phẩm phổ biến, được nhiều bà nội trợ lựa chọn cho bữa cơm gia đình.

Từ nguyên liệu này, có thể chế biến ra nhiều món ngon như sườn xào chua ngọt, bún sườn chua, sườn rim dứa, sườn nướng mật ong… Các món này không chỉ đưa cơm, hương vị đa dạng mà còn dễ làm nếu nắm được bí quyết nấu nướng.

Sườn xào chua ngọt thơm ngon, nhiều người thích

Sườn xào chua ngọt là một trong những món ăn được nhiều gia đình Việt yêu thích.

Cách làm món sườn xào chua ngọt không quá phức tạp. Ảnh: Lê Thanh Thúy

Món ăn có hương vị ngọt thơm, kết hợp cùng cơm trắng rất hấp dẫn. Khi ăn, bạn cảm nhận được phần thịt sườn mềm mọng, đượm vị chua cay mặn ngọt hài hòa. Bạn có thể dùng phần nước xốt sườn xào để chấm rau củ luộc cũng rất tuyệt.

Bún sườn chua thanh mát, màu sắc bắt mắt

Bún sườn chua kết hợp những nguyên liệu dân dã như sườn lợn, cà chua, dọc mùng… tạo nên bát bún có màu sắc bắt mắt, nước dùng thanh, miếng sườn mềm thấm vị me chua. Món ăn ngon nhất khi ăn nóng, kèm rau sống và chấm cùng nước mắm mặn có vài lát ớt.

Sườn rim dứa đơn giản mà đưa cơm

Sườn rim rứa là món ăn dễ chế biến, ngon miệng lại bổ dưỡng, được nhiều người yêu thích. Món này ăn với cơm nóng là ngon nhất. Để tăng thêm hương vị, bạn có thể ăn kèm với dưa chuột hoặc rau sống.

Sườn nướng cho cơm tấm nổi tiếng Sài thành

Cơm tấm thường được ăn kèm bì, chả trứng, trứng ốp la, thịt xíu mại và đặc biệt là sườn nướng – phần “linh hồn” của món ăn.

Sườn nướng trong món cơm tấm có độ mềm mọng, đậm đà, ăn hao cơm. Ảnh: Bùi Tuyết Mai

Sườn nướng khi chín có màu vàng nâu, thơm lừng, thịt mềm, mọng, đậm đà gia vị. Sườn nướng ăn kèm cơm tấm với nước mắm pha chua ngọt và mỡ hành béo ngậy càng thêm hấp dẫn.

Sườn bò kho thơm mềm, nước xốt đậm đà

Món sườn bò kho không chỉ có mùi thơm đặc trưng từ các loại gia vị mà phần thịt sườn còn mềm mọng, ngấm nước xốt đậm đà. Món này ăn kèm cơm nóng hay bánh mì đều hấp dẫn.

Sườn nướng mật ong hấp dẫn, thấm vị

Món sườn nướng mật ong đạt yêu cầu phải chín đều, có màu nâu đậm sáng bóng cực hấp dẫn và thấm vị.

Sườn nướng mật ong là một món ngon có cách làm đơn giản. Ảnh: Bếp nhà

Vị ngọt của mật ong thấm vào miếng thịt mềm mọng, ăn đưa cơm, cả người lớn và trẻ nhỏ đều yêu thích.

Sườn lợn áp chảo mềm ngọt

Món sườn áp chảo có cách chế biến đơn giản nhưng hương vị hấp dẫn. Thịt sườn mềm, mọng, dậy vị ngọt dịu tự nhiên, kết hợp cùng một vài gia vị tẩm ướp càng thêm hấp dẫn.

Sườn nướng BBQ ngon xuất sắc như nhà hàng

Sườn nướng BBQ là một trong những món ăn thường được nhiều gia đình Việt lựa chọn để chiêu đãi khách đến chơi nhà hoặc cho những bữa tiệc tại gia. Ngoài cách nướng sườn nguyên tảng, chị em có thể chặt thành miếng nhỏ, vừa ăn.

