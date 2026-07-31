Chuẩn bị nguyên liệu
Bí đỏ: 500g
Tôm tươi: 200g. Chọn tôm sú hoặc tôm thẻ tươi sống
Hành lá: 2-3 nhánh
Ngò rí (rau mùi): 1 bó nhỏ
Hành tím: 1 củ
Dầu ăn: 1 muỗng canh
Nước mắm: 1-2 muỗng canh (tùy khẩu vị)
Hạt nêm: 1 muỗng cà phê
Muối: 1/2 muỗng cà phê
Đường: 1/2 muỗng cà phê
Tiêu xay: Một ít
Cách nấu canh bí đỏ đơn giản tại nhà
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
Bí đỏ: Gọt vỏ, bỏ ruột và hạt, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn (khoảng 2-3cm)
Tôm tươi: Rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu và rút chỉ đen ở sống lưng. Để tôm được đẹp mắt khi nấu, bạn có thể giữ lại phần đuôi tôm.
Bước 2: Cho tôm đã sơ chế vào bát, ướp với 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê nước mắm và một chút tiêu xay. Trộn đều và để tôm thấm gia vị khoảng 10-15 phút.
Bước 3: Đặt nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Cho hành tím băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp theo, cho tôm đã ướp vào xào nhanh tay cho đến khi tôm săn lại. Gắp tôm ra đĩa để riêng. Sau đó, cho bí đỏ đã cắt miếng vào nồi, xào sơ khoảng 2-3 phút.
Bước 4: Đổ khoảng 1-1,2 lít nước lọc vào nồi bí đỏ. Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa và đun liu riu cho đến khi bí đỏ chín mềm. Khi bí đỏ đã chín mềm, cho phần tôm đã xào vào nồi. Nêm nếm lại gia vị với nước mắm, hạt nêm, muối, đường sao cho vừa ăn.
Bước 5: Trước khi tắt bếp, cho hành lá và ngò rí đã thái nhỏ vào nồi, đảo đều rồi tắt bếp ngay. Múc canh ra bát, rắc một chút tiêu xay lên trên để tăng thêm hương vị. Canh bí đỏ nấu tôm ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm với cơm trắng trong bữa cơm gia đình.
Mẹo nhỏ để món canh bí đỏ thêm hấp dẫn
Ngoài việc chọn bí tươi, bạn nên chọn những quả bí có màu sắc đậm, vỏ cứng và nặng tay. Bí đỏ già thường có độ ngọt và bùi hơn bí non. Nếu có thể, hãy chọn bí đỏ sáp, loại bí này khi nấu sẽ có độ dẻo và thơm đặc trưng.
Để tôm không bị tanh, sau khi bóc vỏ và rút chỉ đen, bạn có thể rửa tôm với một chút rượu trắng hoặc gừng đập dập. Điều này sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn mùi tanh và làm tôm thơm hơn.
Ngoài hành lá và ngò rí, bạn có thể thêm một ít rau mùi tàu (ngò gai) hoặc rau húng quế vào cuối cùng để tăng thêm hương vị và sự hấp dẫn cho món canh. Tuy nhiên, hãy cân nhắc để không làm át đi mùi vị chính của bí đỏ và tôm.