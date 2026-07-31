Cách nấu canh bí đỏ đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Bí đỏ: Gọt vỏ, bỏ ruột và hạt, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn (khoảng 2-3cm)

Tôm tươi: Rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu và rút chỉ đen ở sống lưng. Để tôm được đẹp mắt khi nấu, bạn có thể giữ lại phần đuôi tôm.

Bước 2: Cho tôm đã sơ chế vào bát, ướp với 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê nước mắm và một chút tiêu xay. Trộn đều và để tôm thấm gia vị khoảng 10-15 phút.

Bước 3: Đặt nồi lên bếp, cho 1 muỗng canh dầu ăn vào đun nóng. Cho hành tím băm nhỏ vào phi thơm. Tiếp theo, cho tôm đã ướp vào xào nhanh tay cho đến khi tôm săn lại. Gắp tôm ra đĩa để riêng. Sau đó, cho bí đỏ đã cắt miếng vào nồi, xào sơ khoảng 2-3 phút.

Bước 4: Đổ khoảng 1-1,2 lít nước lọc vào nồi bí đỏ. Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa và đun liu riu cho đến khi bí đỏ chín mềm. Khi bí đỏ đã chín mềm, cho phần tôm đã xào vào nồi. Nêm nếm lại gia vị với nước mắm, hạt nêm, muối, đường sao cho vừa ăn.

Bước 5: Trước khi tắt bếp, cho hành lá và ngò rí đã thái nhỏ vào nồi, đảo đều rồi tắt bếp ngay. Múc canh ra bát, rắc một chút tiêu xay lên trên để tăng thêm hương vị. Canh bí đỏ nấu tôm ngon nhất khi dùng nóng, ăn kèm với cơm trắng trong bữa cơm gia đình.