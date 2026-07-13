Muối ớt xanh: Hương vị đặc trưng của miền Tây
Nguyên liệu:
- Ớt xiêm xanh: 10-15 quả (tùy độ cay mong muốn)
- Lá chanh: 5-7 lá
- Muối hạt: 3 muỗng canh
- Đường: 2 muỗng canh
- Bột ngọt: 1/2 muỗng cà phê
- Nước cốt tắc (quất) hoặc chanh: 1 muỗng cà phê
Cách làm:
- Ớt xiêm xanh rửa sạch, bỏ cuống. Lá chanh rửa sạch, thái sợi hoặc xé nhỏ.
- Cho ớt, lá chanh, muối, đường, bột ngọt vào cối giã hoặc máy xay khô.
- Giã/xay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn, có màu xanh đẹp mắt. Trong quá trình xay, có thể thêm nước cốt tắc/chanh để tạo độ ẩm và hương thơm.
- Đổ ra đĩa hoặc hũ, dùng ngay hoặc bảo quản.
Muối tôm: Đậm đà, hấp dẫn
Nguyên liệu:
- Tôm khô: 50g
- Muối hạt: 3 muỗng canh
- Đường: 2 muỗng canh
- Ớt tươi (đỏ): 3-4 quả
- Tỏi: 1 tép nhỏ (tùy chọn)
- Bột ngọt: 1/2 muỗng cà phê
Cách làm:
- Tôm khô rửa sạch, ngâm nước ấm khoảng 15-20 phút cho mềm, vớt ra để ráo. Có thể rang sơ tôm khô trên chảo không dầu cho thơm.
- Ớt rửa sạch, bỏ cuống. Tỏi bóc vỏ.
- Cho tôm khô, ớt, tỏi (nếu dùng), muối, đường, bột ngọt vào cối giã hoặc máy xay khô.
- Giã/xay đến khi hỗn hợp tơi xốp, có màu cam đỏ đẹp mắt và dậy mùi thơm của tôm.
- Rang nhẹ hỗn hợp muối tôm trên chảo không dính với lửa nhỏ khoảng 5-7 phút cho muối khô ráo và thơm hơn. Để nguội hoàn toàn trước khi cho vào hũ.
Muối tiêu chanh: Đơn giản mà tinh tế
Nguyên liệu:
- Muối hạt: 3 muỗng canh
- Hạt tiêu đen (hoặc trắng): 1 muỗng cà phê (xay vỡ hoặc xay mịn tùy thích)
- Đường: 1 muỗng canh
- Bột ngọt: 1/4 muỗng cà phê (tùy chọn)
- Lá chanh: 2-3 lá (thái sợi nhỏ)
- Nước cốt chanh tươi: 1-2 muỗng cà phê (hoặc vắt trực tiếp khi ăn)
Cách làm:
- Rang sơ muối hạt trên chảo nóng cho khô và thơm. Để nguội.
- Rang hạt tiêu đen cho dậy mùi thơm, sau đó giã hoặc xay vỡ (không cần quá mịn).
- Trộn đều muối đã rang, tiêu đã giã, đường, bột ngọt và lá chanh thái sợi vào một bát.
- Khi ăn, vắt trực tiếp nước cốt chanh tươi vào chén muối hoặc trộn đều trước đó nếu dùng hết trong ngày.
Muối ô mai: Độc đáo và gây nghiện
Nguyên liệu:
- Ô mai mơ hoặc ô mai mận (loại khô, ít nước): 5-7 quả
- Muối hạt: 2 muỗng canh
- Đường: 2 muỗng canh
- Ớt bột: 1/2 muỗng cà phê (hoặc ớt tươi 1 quả)
- Bột ngọt: 1/4 muỗng cà phê
Cách làm:
- Ô mai bỏ hạt (nếu có), cắt nhỏ. Nếu ô mai quá khô, có thể ngâm sơ qua nước ấm một chút rồi vớt ra để ráo.
- Cho ô mai đã cắt, muối, đường, ớt bột (hoặc ớt tươi cắt nhỏ), bột ngọt vào cối giã hoặc máy xay khô.
- Giã/xay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn, các nguyên liệu hòa quyện vào nhau và có màu nâu đỏ đặc trưng của ô mai.
- Đổ ra hũ, bảo quản nơi khô ráo hoặc ngăn mát tủ lạnh.
Cách bảo quản muối chấm hoa quả lâu dài
Luôn sử dụng hũ thủy tinh hoặc hộp nhựa kín, sạch sẽ và khô ráo. Đảm bảo hũ không còn hơi nước trước khi cho muối vào.
Đối với các loại muối khô như muối ớt cơ bản, muối tôm đã rang khô, bạn có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Với các loại muối có thêm nước cốt chanh/tắc hoặc ô mai tươi như muối ớt xanh, muối tắc, muối ô mai, nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để giữ được hương vị và độ tươi ngon lâu hơn.
Muối khô có thể bảo quản được vài tuần đến 1 tháng. Muối có độ ẩm cao hơn nên dùng hết trong khoảng 1-2 tuần.
Với những công thức trên, việc tự tay làm muối chấm hoa quả tại nhà không còn là điều khó khăn. Hãy thử nghiệm và sáng tạo để tìm ra hương vị muối chấm "chân ái" của riêng mình, biến mỗi bữa ăn hoa quả trở thành một trải nghiệm vị giác đáng nhớ.
(Tổng hợp)