Muối ớt xanh: Hương vị đặc trưng của miền Tây Nguyên liệu: - Ớt xiêm xanh: 10-15 quả (tùy độ cay mong muốn) - Lá chanh: 5-7 lá - Muối hạt: 3 muỗng canh - Đường: 2 muỗng canh - Bột ngọt: 1/2 muỗng cà phê - Nước cốt tắc (quất) hoặc chanh: 1 muỗng cà phê Cách làm: - Ớt xiêm xanh rửa sạch, bỏ cuống. Lá chanh rửa sạch, thái sợi hoặc xé nhỏ. - Cho ớt, lá chanh, muối, đường, bột ngọt vào cối giã hoặc máy xay khô. - Giã/xay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn, có màu xanh đẹp mắt. Trong quá trình xay, có thể thêm nước cốt tắc/chanh để tạo độ ẩm và hương thơm. - Đổ ra đĩa hoặc hũ, dùng ngay hoặc bảo quản. Ảnh minh họa: AI

Muối tôm: Đậm đà, hấp dẫn Nguyên liệu: - Tôm khô: 50g - Muối hạt: 3 muỗng canh - Đường: 2 muỗng canh - Ớt tươi (đỏ): 3-4 quả - Tỏi: 1 tép nhỏ (tùy chọn) - Bột ngọt: 1/2 muỗng cà phê Cách làm: - Tôm khô rửa sạch, ngâm nước ấm khoảng 15-20 phút cho mềm, vớt ra để ráo. Có thể rang sơ tôm khô trên chảo không dầu cho thơm. - Ớt rửa sạch, bỏ cuống. Tỏi bóc vỏ. - Cho tôm khô, ớt, tỏi (nếu dùng), muối, đường, bột ngọt vào cối giã hoặc máy xay khô. - Giã/xay đến khi hỗn hợp tơi xốp, có màu cam đỏ đẹp mắt và dậy mùi thơm của tôm. - Rang nhẹ hỗn hợp muối tôm trên chảo không dính với lửa nhỏ khoảng 5-7 phút cho muối khô ráo và thơm hơn. Để nguội hoàn toàn trước khi cho vào hũ.

Muối tiêu chanh: Đơn giản mà tinh tế Nguyên liệu: - Muối hạt: 3 muỗng canh - Hạt tiêu đen (hoặc trắng): 1 muỗng cà phê (xay vỡ hoặc xay mịn tùy thích) - Đường: 1 muỗng canh - Bột ngọt: 1/4 muỗng cà phê (tùy chọn) - Lá chanh: 2-3 lá (thái sợi nhỏ) - Nước cốt chanh tươi: 1-2 muỗng cà phê (hoặc vắt trực tiếp khi ăn) Cách làm: - Rang sơ muối hạt trên chảo nóng cho khô và thơm. Để nguội. - Rang hạt tiêu đen cho dậy mùi thơm, sau đó giã hoặc xay vỡ (không cần quá mịn). - Trộn đều muối đã rang, tiêu đã giã, đường, bột ngọt và lá chanh thái sợi vào một bát. - Khi ăn, vắt trực tiếp nước cốt chanh tươi vào chén muối hoặc trộn đều trước đó nếu dùng hết trong ngày. Ảnh minh họa: AI

Muối ô mai: Độc đáo và gây nghiện Nguyên liệu: - Ô mai mơ hoặc ô mai mận (loại khô, ít nước): 5-7 quả - Muối hạt: 2 muỗng canh - Đường: 2 muỗng canh - Ớt bột: 1/2 muỗng cà phê (hoặc ớt tươi 1 quả) - Bột ngọt: 1/4 muỗng cà phê Cách làm: - Ô mai bỏ hạt (nếu có), cắt nhỏ. Nếu ô mai quá khô, có thể ngâm sơ qua nước ấm một chút rồi vớt ra để ráo. - Cho ô mai đã cắt, muối, đường, ớt bột (hoặc ớt tươi cắt nhỏ), bột ngọt vào cối giã hoặc máy xay khô. - Giã/xay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn, các nguyên liệu hòa quyện vào nhau và có màu nâu đỏ đặc trưng của ô mai. - Đổ ra hũ, bảo quản nơi khô ráo hoặc ngăn mát tủ lạnh.