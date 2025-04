Cá lóc (cá quả): 500g Dứa (thơm): 1/4 quả Cà chua: 2 quả Đậu bắp: 50g Dọc mùng (bạc hà): 50g Quả me: 20g Giá đỗ: 50g Mùi tàu (ngò gai): 1 nhánh Rau ngổ (ngò ôm): 1 nhánh Nước mắm: 1 muỗng canh Gia vị thông dụng (đường, muối, hạt nêm, tiêu): 1 ít

2. Cách nấu canh chua cá lóc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cá lóc đem đánh vảy, mổ bụng và bỏ nội tạng. Sau đó, dùng muối chà đều khắp mình cá rồi rửa lại 2 lần với nước sạch và dùng dao cắt thành các khúc vừa ăn có chiều dài khoảng 1,5 lóng tay.

Tiếp đó, cho cá vừa cắt vào một chiếc bát to rồi cho vào 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh hạt nêm và nửa muỗng canh tiêu rồi trộn đều cho các gia vị tan ra. Ướp khoảng 15-20 phút cho cá thấm đều gia vị.

Dứa đem gọt sạch vỏ, cắt thành các miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch rồi cắt thành các múi cau nhỏ. Giá đỗ rửa sạch, để ráo nước. Rau mùi và rau ngổ đem rửa sạch, cắt nhỏ.

Đậu bắp rửa sạch, bỏ đầu và cắt chéo. Dọc mùng tước bỏ lớp vỏ bên ngoài và cắt chéo như đậu bắp.

Bước 2: Nấu canh chua cá lóc

Cho me cùng 1 muỗng canh nước ấm khoảng 60 độ C vào 1 chiếc bát con rồi dùng muỗng dầm đều cho thịt me mềm ra.

Sau đó, đun 1 lít nước cho đến khi nước sôi lăn tăn thì cho me vừa dầm mềm vào, trộn đều và nấu đến khi nước sôi.

Khi nước cốt me đã sôi, cho cá lóc vào nấu khoảng 10 phút rồi dùng muỗng vớt bọt canh ra và cho tiếp cà chua, dứa, đậu bắp, giá đỗ và dọc mùng đã sơ chế vào.

Đảo đều các nguyên liệu rồi cho thêm 1 muỗng canh đường vào nồi. Đun đến khi nước sôi lại, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 3: Hoàn thành

Múc canh chua cá lóc vào tô rồi rắc thêm 1 ít rau ngổ và rau mùi lên trên là hoàn thành.

Canh chua cá lóc sau khi hoàn tất sẽ có mùi thơm quyến rũ. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị chua của me và cà chua hòa cùng vị ngọt của thịt cá lóc, vị chua nhẹ của dứa.

Món canh chua cá lóc ăn cùng với cơm trắng hoặc bún tươi chấm cùng nước mắm mặn sẽ rất tuyệt.