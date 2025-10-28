Cách làm cá nấu canh chua thanh mát chỉ trong 30 phút Canh chua cá là món ăn rất phù hợp và bổ dưỡng cho những bữa ăn hàng ngày của gia đình, đặc biệt là những bữa cơm vào thời tiết nắng nóng. Bạn có thể ăn kèm canh cá nấu chua với các loại rau sống và bún để món ăn thêm hấp dẫn. Xem ngay: Cách làm cá nấu canh chua thanh mát chỉ trong 30 phút

Cách làm cá kho riềng thơm bùi, cực ngon Cá kho riềng sả là món ăn thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày của nhiều gia đình Việt, nhất là vào mùa đông. Món cá kho riềng được chế biến từ những nguyên liệu dân dã nhưng hương vị ngon khó cưỡng. Ảnh: Đặng Văn Việt Món cá này không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng. Cá khi kho xong dậy mùi thơm của riềng, sả, không còn mùi tanh của cá. Thịt cá săn chắc, ngọt thơm, gia vị vừa vặn. Thịt ba chỉ béo ngậy, mềm ngọt tan trong miệng. Xem ngay: Cách làm cá kho riềng thơm bùi, cực ngon

Cách làm cá chép om dưa ngon, đậm đà đưa cơm Món cá chép om dưa đạt yêu cầu là có màu sắc bắt mắt: đỏ của cà chua, vàng của dứa, xanh của hành, thì là. Món ăn này có mùi thơm dễ chịu đặc trưng của thì là quyện với cá, mùi chua thanh của dưa, vị béo ngậy của cá. Món cá chép om dưa nên ăn dạng lẩu nóng, có thể ăn kèm với bún hoặc cơm đều ngon. Xem ngay: Cách làm cá chép om dưa ngon, đậm đà đưa cơm cho gia đình

Cách nấu canh cá hồi ngon đúng chuẩn Canh chua đầu cá hồi là món ăn ngon, bổ dưỡng, thích hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Canh chua đầu cá hồi nên dùng lúc nóng, chấm với nước mắm có một ít ớt cắt nhỏ là ngon nhất. Vị mặn mặn, cay cay của mắm ớt rất hợp với vị ngọt của cá hồi. Món canh cá hồi ăn nóng cùng cơm hoặc bún sẽ rất ngon. Ảnh: Trang Dong Yêu cầu thành phẩm là cá hồi mềm thơm, không tanh, thịt không khô, không bở, có vị chua chua, dịu nhẹ, thanh thanh của dứa, mùi thơm của các loại rau gia vị. Xem ngay: Cách nấu canh cá hồi ngon đúng chuẩn

Cách làm cá bống kho tiêu ngon chuẩn vị Cá bống kho tiêu cũng là một trong những món ăn từ cá có cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng hương vị vô cùng hấp dẫn. Cá bống khá nhỏ nên thường thịt sẽ nhanh chín, vì thế không cần phải đảo nhiều lần hoặc dùng nhiều nước khi kho. Cá nên được ướp trước nửa tiếng đến 1 tiếng, sẽ giúp gia vị thấm đều, giúp món ăn thêm đậm đà, cá kho chắc thịt. Xem ngay: Cách làm cá bống kho tiêu ngon chuẩn vị

Cách làm cá hấp xì dầu bổ dưỡng tại nhà Theo các đầu bếp chuyên nghiệp, có một số loại cá hấp xì dầu sẽ rất ngon là: cá song, cá nục, cá diêu hồng, cá trắm, cá mú và cá nhụ. Tuy nhiên, tùy vào sở thích của mỗi gia đình mà bạn có thể chọn loại cá làm món ăn này cho phù hợp khẩu vị. Cá hấp xì dầu cũng là một trong những món từ cá được nhiều gia đình Việt yêu thích. Ảnh: Lan Hương Cá hấp xì dầu thơm ngọt ăn với bánh tráng, bún miến hay cơm trắng đều rất ngon. Xem ngay: Cách làm cá hấp xì dầu bổ dưỡng tại nhà