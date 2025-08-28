Lý do ngày Thất tịch lại ăn chè đậu đỏ

Vào ngày lễ Thất tịch, giới trẻ lại xôn xao chuyện ăn chè đậu đỏ cầu tình duyên.

Theo truyền thuyết, nếu người độc thân ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch, thì sẽ sớm tìm được ý trung nhân. Những người đã có đôi ăn đậu đỏ trong ngày này sẽ giữ được tình yêu bền chặt, gắn bó trọn đời.

Ngoài ra, phong tục này còn xuất phát từ quan niệm đậu đỏ là thực phẩm mang lại may mắn. Màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc và tài lộc.

Ảnh minh họa: Do Vy Anh

Chuyên gia phong thủy Linh Quang từng chia sẻ, đậu đỏ không chỉ bổ dưỡng mà còn là vật phẩm phong thủy.

Trong phong thuỷ, đậu đỏ có màu đỏ sậm đẹp mắt, tượng trưng cho may mắn. Màu sắc này giúp gia chủ rước tài lộc vào nhà, xua đi điều phiền muộn. Tuy nhiên, hiệu quả của việc sử dụng đậu đỏ còn phụ thuộc vào nỗ lực, mệnh số và điều kiện của từng người.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ không còn quá tin vào truyền thuyết ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ thoát độc thân. Tuy vậy, họ vẫn giữ thói quen này như một cách lưu truyền nét đẹp văn hóa.