Thất tịch là ngày gì? Lễ Thất tịch còn được gọi là tết Ngâu hoặc ngày ông Ngâu bà Ngâu. Ngày lễ này gắn liền với sự tích Ngưu Lang và Chức Nữ. Ngày này được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á (the East Asian Valentine’s Day). Hằng năm, vào ngày Thất tịch, người độc thân thường đi cầu tình duyên may mắn, trong khi các cặp vợ chồng cầu cho gia đình êm ấm, hạnh phúc. Các đôi yêu nhau cũng thường đến chùa làm lễ, mong tình duyên bền lâu, son sắt. Các bạn trẻ độc thân còn tin rằng ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch sẽ “thoát ế”.

Nguồn gốc lễ Thất tịch Lễ Thất tịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, xuất phát từ câu chuyện Ngưu Lang – Chức Nữ. Tương truyền, Ngưu Lang là một chàng trai chăn trâu chăm chỉ, hiền lành, nhờ đó được lòng nàng tiên dệt vải Chức Nữ – con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Hai người kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc và có 2 con, một trai một gái. Một ngày, Chức Nữ phải trở về thiên đình theo lệnh Ngọc Đế. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo nhưng bị sông Thiên Hà – ranh giới giữa hai cõi phàm và tiên – ngăn lại. Ngưu Lang kiên trì chờ đợi, không rời đi. Từ đó, bên sông Thiên Hà xuất hiện một vì sao, gọi là sao Ngưu Lang. Cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang, Vương Mẫu đồng ý để hai người mỗi năm gặp nhau một lần vào ngày Thất tịch. Ở Trung Quốc, Thất tịch còn được gọi là lễ Khất Xảo. Vào đêm 7/7 âm lịch, phụ nữ thường cầu mong có đôi bàn tay khéo léo, trưng bày những vật dụng thủ công để hy vọng lấy được người chồng tốt. Ngày lễ Thất tịch tại Nhật Bản được gọi là lễ Tanabata. Vào ngày này, người Nhật sẽ viết mong ước của mình vào những mảnh giấy đầy màu sắc Tanzaku rồi treo lên cành trúc trước cửa nhà để cầu mong may mắn, vụ mùa bội thu và sự thịnh vượng. Giới trẻ thích ăn chè đậu đỏ vào lễ Thất tịch. Ảnh: Uyên Sho. Những bạn trẻ đến các đền thờ để cầu nguyện, mong tìm được ý trung nhân. Tại Hàn Quốc, lễ Thất tịch còn được gọi là lễ Chilseok. Trong lễ hội Chilseok, người Hàn Quốc sẽ đi tắm với mong muốn có được một sức khỏe tốt. Ngoài ra, họ ăn mì và bánh nướng. Chilseok được biết đến như là lễ hội để thưởng thức đồ ăn làm từ lúa mì bởi sau ngày lễ, những cơn gió lạnh sẽ làm hỏng hương vị của lúa mì.

Ý nghĩa lễ Thất tịch Lễ Thất tịch mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu và sự gắn bó giữa các cặp đôi, được xem như ngày lễ tình yêu ở phương Đông. Trong ngày này, mọi người thường cầu nguyện cho tình duyên thuận lợi và hạnh phúc trong cuộc sống. Thất tịch còn là cơ hội để mọi người thể hiện tình cảm và gửi lời chúc may mắn, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Nhiều người tin rằng tham gia lễ hội sẽ mang đến vận may trong tình yêu và hạnh phúc gia đình.