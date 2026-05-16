Xây dựng nhà thuốc từ những giá trị bền vững

Theo đại diện Nhà thuốc Bảo Châu, khoảng 5 năm trở lại đây, sự phát triển nhanh của các chuỗi nhà thuốc lớn đã tạo áp lực không nhỏ lên các nhà thuốc truyền thống. Tuy nhiên mô hình truyền thống vẫn có thể phát huy lợi thế về sự gần gũi và cá nhân hóa.

Ông Dương Công Đông - người sáng lập Nhà thuốc Bảo Châu, có hơn 15 năm kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm đúc kết: "Nhà thuốc nhỏ muốn phát triển thì không nên đua theo chuỗi lớn, mà phải tìm đúng phân khúc của mình, hiểu khách hàng thực sự cần gì, rồi làm tốt hơn bất kỳ ai trong phân khúc đó."

Tư duy đó định hình Bảo Châu ngay từ ngày đầu: không chạy theo số lượng, không mở rộng bằng mọi giá mà xây dựng những giá trị bền vững.

Bốn trụ cột tạo nên nhà thuốc Bảo Châu

Chuyên môn tư vấn - nền tảng tạo nên niềm tin

Trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm, khách hàng không chỉ cần mua sản phẩm mà còn cần biết sản phẩm đó có phù hợp với tình trạng của mình không, dùng thế nào cho an toàn và cần lưu ý điều gì. Hiểu điều đó, Bảo Châu không đặt trọng tâm vào việc bán thật nhiều mặt hàng, mà tập trung tư vấn đúng nhu cầu từng khách hàng. Sau khi mua, khách vẫn được hỗ trợ theo dõi hiệu quả khi cần.

Danh mục tinh gọn

Từ kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ông Đông nhận thấy một vấn đề phổ biến của nhiều nhà thuốc là nhập quá nhiều sản phẩm có cùng công dụng. Một nhóm sản phẩm như bổ gan hay hỗ trợ tăng đề kháng có thể có hàng chục SKU khác nhau, khiến dược sĩ khó tư vấn, khách hàng bối rối, còn nhà thuốc dễ gặp tình trạng hàng tồn, cận hạn sử dụng và thất thoát.

Bảo Châu chọn hướng khác biệt: chỉ lựa chọn sản phẩm chất lượng và phù hợp với nhu cầu khách hàng. Nhờ đó, dược sĩ tư vấn tự tin hơn, hàng hóa được kiểm soát tốt hơn và khách hàng nhận được sản phẩm phù hợp thay vì bị giới thiệu hàng tồn kho.

Ông Đông khẳng định: "Bán ít hơn nhưng đúng hơn - khách được lợi, mình cũng được lợi."

Bán hàng đa kênh - chủ động tiếp cận khách hàng

Khách hàng ngày nay không chỉ đến quầy mà còn tìm kiếm thông tin, hỏi tư vấn và đặt mua qua các kênh trực tuyến. Trong khi nhiều nhà thuốc truyền thống vẫn loay hoay với bài toán online, Bảo Châu đã sớm xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh gồm website, mạng xã hội, tư vấn online và giao hàng tận nơi giúp tiếp cận khách hàng ở nhiều điểm chạm, chủ động trong vận hành và giảm phụ thuộc vào các nền tảng trung gian.

Chọn thị trường ngách

Thay vì cạnh tranh toàn diện với chuỗi lớn, Nhà thuốc Bảo Châu tập trung vào ngách dược mỹ phẩm. Với ngách này, nhà thuốc đầu tư bài bản theo ba hướng: danh mục sản phẩm chọn lọc, đội ngũ dược sĩ được đào tạo chuyên sâu, hoạt động marketing tập trung đúng tệp khách hàng mục tiêu. Cách làm này giúp Bảo Châu thực hiện mục tiêu trở thành "nhà thuốc chuyên gia" trong phân khúc của mình.

