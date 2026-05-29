Đặc điểm cơ bản của vàng 24K Vàng 24K, hay còn được gọi là vàng nguyên chất, có hàm lượng vàng tinh khiết lên đến khoảng 99,99%. Vì không pha trộn thêm kim loại khác nên vàng 24K thường có màu vàng óng đậm, mềm và dễ biến dạng hơn so với các loại vàng tây (vàng 18K, 14K). Đặc tính này khiến vàng 24K ít được dùng trong chế tác trang sức phức tạp mà chủ yếu phục vụ cho nhu cầu tích trữ, đầu tư hoặc làm quà tặng có giá trị. Ảnh minh họa: HH

Những dấu hiệu nhận biết vàng 24K thật bằng mắt thường Vàng 24K thật có màu vàng rực, không ngả quá sáng hoặc quá nhạt. Khi soi dưới ánh sáng, vàng thật có độ bóng tự nhiên, không lấp lánh như lớp sơn kim loại. Bề mặt vàng thật mịn, không bong tróc, không có vết nứt hoặc mùi lạ. Ngoài ra, trọng lượng cũng là yếu tố quan trọng. Vàng thật thường nặng hơn kim loại giả cùng kích thước. Khi cầm trên tay, sản phẩm vàng 24K mang lại cảm giác chắc tay và đằm hơn.

Các cách thử vàng thủ công tại nhà Nếu không có dụng cụ chuyên nghiệp, người tiêu dùng có thể thử vàng bằng một vài phương pháp dân gian đơn giản. Ví dụ, khi dùng nam châm lại gần, vàng thật sẽ không bị hút, trong khi kim loại pha tạp có thể bị hút nhẹ. Cũng có thể thử bằng cách cọ nhẹ vàng lên bề mặt gốm không tráng men: vàng thật để lại vệt vàng, còn kim loại mạ giả sẽ tạo vệt xám hoặc đen. Một số người chọn thử vàng bằng axit, tuy nhiên phương pháp này cần sự cẩn trọng. Việc sử dụng sai nồng độ hoặc thao tác không đúng có thể làm hỏng bề mặt vàng. Vì vậy, nếu không quen, người mua nên đem đến tiệm vàng để thử bằng đá thử và dung dịch chuyên dụng.

Phương pháp kiểm định vàng 24K chuyên nghiệp Các cơ sở kinh doanh vàng uy tín thường trang bị máy đo tuổi vàng hoặc máy huỳnh quang tia X để xác định thành phần kim loại. Đây là phương pháp chính xác và nhanh chóng, cho biết tỷ lệ vàng trong mẫu kiểm tra mà không làm hư hại sản phẩm. Ngoài ra, người tiêu dùng nên yêu cầu hóa đơn chứng nhận tuổi vàng hoặc nhãn mác do cửa hàng cung cấp. Một cửa hàng minh bạch luôn có quy định rõ ràng về tỷ lệ vàng, thương hiệu và chính sách đổi trả.