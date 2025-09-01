Vàng 24K là gì?

Trên thị trường, vàng 24K thường được xem là chuẩn mực của vàng nguyên chất với độ tinh khiết gần như tuyệt đối. Trong thang đo Karat – đơn vị dùng để đo độ tinh khiết của vàng và các hợp kim – “24K” nghĩa là toàn bộ 24 phần của hợp kim đều là vàng nguyên chất. Điều này tương đương với hàm lượng 99,99% vàng, hầu như không lẫn tạp chất kim loại khác.

Vàng 24K có màu vàng đậm, ánh kim rực rỡ và bền màu theo thời gian. Khả năng chống oxy hóa gần như tuyệt đối giúp loại vàng này không bị gỉ sét hay xỉn màu, ngay cả khi tiếp xúc lâu dài với môi trường. Tuy nhiên, do không pha trộn với các kim loại cứng, vàng 24K khá mềm và dễ biến dạng. Đây là lý do sản phẩm từ vàng 24K thường là vàng miếng, vàng thỏi hoặc trang sức đơn giản mang tính lưu giữ, thay vì những thiết kế tinh xảo để đeo hàng ngày.

Có nên mua vàng 24k để đầu tư?

Theo các chuyên gia thị trường, giá vàng 24K luôn cao hơn so với các loại vàng 18K, 14K hay 10K. Không chỉ vì độ tinh khiết, mà còn bởi khả năng giữ giá và tính thanh khoản tốt. Vàng 24K – hay còn gọi là vàng 9999 theo cách tính hàm lượng phần trăm – là lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư và những người muốn tích trữ tài sản an toàn.

Khi mua vàng 24K, người tiêu dùng được khuyến nghị nên lựa chọn thương hiệu uy tín, yêu cầu giấy tờ chứng nhận rõ ràng về hàm lượng và trọng lượng. Đối với vàng miếng, việc giữ nguyên bao bì, tem niêm phong và chứng nhận gốc sẽ giúp dễ dàng bán lại với giá sát thị trường. Ngược lại, trang sức 24K có thể bị trừ hao khi bán do chi phí chế tác và hao mòn trong quá trình sử dụng.