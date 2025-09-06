Vàng 24K là gì? Không khó để bắt gặp những thông tin về giá vàng 9999 và giá vàng 24K hôm nay trên thị trường nhưng nhiều người sẽ băn khoăn vàng 24K và vàng 9999 có giống nhau. Trên thực tế, cả vàng 24K và vàng 9999 đều nói về vàng có độ tinh khiết gần như tuyệt đối trong đó cách gọi vàng 24K dựa trên thước đo Karat - đơn vị đo độ tinh khiết của vàng, kim loại quý và các hợp kim (khác với carat để đo kích thước kim cương). 1 Karat tương đương 1/24 độ tinh khiết của vật liệu nguyên chất, tính theo trọng lượng. Như vậy, vàng 24K là vàng có 24 phần vàng/24 phần trọng lượng tức là vàng gần như 100% nguyên chất.

Đặc điểm của vàng 24K Vàng 24K là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất, lên tới 99,99%, gần như hoàn toàn nguyên chất và hầu như không lẫn tạp chất kim loại khác. Vàn 24K sở hữu màu vàng đậm, ánh kim rực rỡ và bền màu theo thời gian, không bị phai hay xỉn. Do không pha trộn với kim loại cứng, vàng 24K rất mềm, dẻo và dễ uốn, nhưng cũng chính vì thế mà khó giữ được hình dạng khi chế tác các mẫu trang sức phức tạp, nên thường được sử dụng để sản xuất vàng miếng, vàng thỏi hoặc làm đồ trang sức mang tính trưng bày, lưu giữ hơn là đeo hằng ngày. Với hàm lượng vàng nguyên chất cao, giá trị của vàng 24K luôn ở mức cao hơn so với các loại vàng 18K hay 14K, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến trong đầu tư và tích trữ. Ngoài ra, vàng 24K có khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, không bị gỉ sét hay ảnh hưởng bởi tác động của môi trường.

Vàng 24K có phải vàng 9999 không? Đúng, vàng 24K chính là vàng 9999. Khác nhau về cách gọi là do đơn vị tính. Vàng 24K là cách gọi theo đơn vị Karat, chỉ độ tinh khiết gần như tuyệt đối (24 phần vàng trên tổng 24 phần). Vàng 9999 là cách gọi theo phần trăm hàm lượng vàng nguyên chất của tổng thể khối lượng (9999 tương đương 99,99% khối lượng của miếng hợp kim là vàng nguyên chất).

Sự khác nhau giữa vàng 24K với vàng 18K, 14K, 10K Loại vàng Độ tinh khiết (%) Ký hiệu quốc tế Thang đo Karat Đặc điểm chính Ứng dụng phổ biến Vàng 24K 99,99% 9999 24K Gần như nguyên chất, mềm, màu vàng đậm, bền màu, không gỉ Vàng miếng, vàng thỏi, trang sức trưng bày, đầu tư Vàng 18K 75,0% 750 18K Pha 25% kim loại khác, cứng hơn, dễ chế tác, màu vàng nhạt hơn 24K Trang sức đeo hằng ngày Vàng 14K 58,5% 585 14K Bền, ít trầy xước, màu nhạt hơn 18K Trang sức phổ thông Vàng 10K 41,7% 417 10K Rất bền, giá rẻ, màu vàng nhạt rõ rệt Trang sức giá rẻ, hợp kim công nghiệp Ngoài ra, các loại vàng khác như 22K, 20K, 12K, 11K, 9K, 8K cũng có nhưng không giao dịch rộng rãi, thường chỉ xuất hiện ở trang sức nước ngoài, đồ mỹ nghệ ở những thị trường châu Âu.