Dù Apple được cho là sẽ trình làng chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9/2026 với tên gọi iPhone Fold hoặc iPhone Ultra, nhiều nguồn tin trong ngành cho thấy iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ giữ vững vị thế là mẫu smartphone cao cấp quan trọng nhất của hãng.

Mẫu iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry. Ảnh: Macworld

Hàng loạt thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy thiết bị này không chỉ sở hữu cấu hình mạnh mẽ hơn đáng kể mà còn tập trung vào những yếu tố mang tính thực dụng như pin, camera, khả năng tản nhiệt và hiệu năng AI – những yếu tố có thể giúp nó vượt qua sức hút ban đầu của chiếc iPhone màn hình gập.

Trong nhiều năm qua, dòng Pro Max luôn đại diện cho những công nghệ tiên tiến nhất mà Apple mang lên iPhone. Và nếu các thông tin rò rỉ chính xác, truyền thống đó sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2026, ngay cả khi Apple bước vào kỷ nguyên điện thoại gập.

iPhone 18 Pro Max sẽ là trung tâm của sự kiện tháng 9

Theo nhiều nhà phân tích trong ngành, bao gồm Mark Gurman của Bloomberg, Apple sẽ thay đổi chiến lược ra mắt iPhone trong năm nay bằng cách chia thành hai đợt.

Sự kiện tháng 9/2026 sẽ tập trung hoàn toàn vào phân khúc cao cấp, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple. Trong khi đó, các phiên bản phổ thông như iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 được cho là sẽ phải chờ đến đầu năm 2027 mới chính thức xuất hiện.

Điều này đồng nghĩa sân khấu tháng 9 sẽ trở thành cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa hai "siêu phẩm" của Apple: iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra.

Đây cũng là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi được cho là đánh dấu giai đoạn đầu tiên Apple hoạt động dưới sự điều hành của CEO mới John Ternus, người sẽ kế nhiệm Tim Cook từ ngày 1/9/2026.

Những ai kỳ vọng iPhone 18 Pro Max sẽ có ngoại hình hoàn toàn mới có lẽ sẽ phải thất vọng. Các nguồn tin cho biết Apple vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế cạnh phẳng đặc trưng cùng cụm ba camera phía sau tương tự thế hệ iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Apple chỉ đơn thuần "sao chép" thiết kế cũ.

Mặt lưng được cho là sẽ chuyển sang kiểu hoàn thiện bằng kính liền mạch hơn, loại bỏ cảm giác hai tông màu từng xuất hiện trên thế hệ trước. Thiết kế mới mang lại vẻ ngoài tinh tế và cao cấp hơn.

Dữ liệu từ chuỗi cung ứng cũng cho thấy iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn đáng kể, với trọng lượng khoảng 240g.

Phần trọng lượng tăng thêm không nhằm tạo cảm giác cầm chắc tay mà chủ yếu để nhường chỗ cho viên pin lớn hơn, cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi thế hệ mới, giúp thiết bị duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài.

Về màu sắc, Apple được cho là sẽ giới thiệu màu Dark Cherry hoàn toàn mới với tông đỏ sẫm sang trọng. Ngoài ra, các màu truyền thống như Light Blue, Silver và Dark Grey cũng tiếp tục xuất hiện.

Ở mặt trước, iPhone 18 Pro Max vẫn sở hữu màn hình OLED kích thước 6,9 inch.

Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở Dynamic Island. Theo các nguồn tin, Apple đã chuyển một số thành phần của hệ thống Face ID xuống dưới màn hình, qua đó thu nhỏ đáng kể phần khuyết phía trên.

Màn hình cũng được nâng cấp lên công nghệ LTPO+ OLED thế hệ mới với khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn, góp phần kéo dài thời lượng pin mà không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất của iPhone 18 Pro Max được cho là nằm ở bộ xử lý A20 Pro.

Con chip này sẽ được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của TSMC, đánh dấu lần đầu Apple đưa công nghệ 2nm lên iPhone. Việc thu nhỏ tiến trình không chỉ giúp tăng hiệu năng mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng.

Nhờ đó, iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng sẽ xử lý các tựa game đồ họa nặng ở chất lượng cao, đồng thời mang lại khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi kết hợp với iOS 27.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu viên pin có dung lượng từ 5.391 mAh đến 5.567 mAh, nhiều khả năng được Apple quảng bá ở mức khoảng 5.500 mAh.

Khi kết hợp với chip A20 Pro tiết kiệm điện và màn hình LTPO+, mẫu flagship này có thể trở thành chiếc iPhone có thời lượng pin dài nhất trong lịch sử.

Đây cũng là một trong những lợi thế quan trọng trước iPhone Ultra, bởi điện thoại màn hình gập thường bị hạn chế về không gian dành cho pin.

Apple cũng được cho là sẽ thực hiện một trong những nâng cấp camera lớn nhất trong nhiều năm.

Camera chính trên iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng sử dụng ống kính có khẩu độ thay đổi (variable aperture).

Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị ống kính tele sáng hơn, cảm biến hình ảnh dạng xếp chồng (stacked sensor) giúp tăng tốc độ xử lý ảnh và camera trước 24MP.

Về kết nối, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sử dụng modem C2 do Apple tự phát triển. Modem mới hứa hẹn mang lại tốc độ 5G nhanh hơn, tiêu thụ điện năng thấp hơn và cải thiện khả năng duy trì tín hiệu.

Đáng chú ý, Apple được cho là sẽ mở rộng các tính năng kết nối vệ tinh vượt xa chức năng SOS khẩn cấp hiện nay, cho phép người dùng duy trì liên lạc tại những khu vực hoàn toàn không có sóng di động.

Về giá iPhone 18 Pro Max, nhiều báo cáo cho rằng Apple có thể điều chỉnh giá bán trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt với các phiên bản dung lượng lưu trữ cao, trong đó mức tăng có thể lên tới khoảng 200 USD.

Liệu iPhone Ultra có thể "soán ngôi" iPhone 18 Pro Max?

Không thể phủ nhận rằng iPhone Ultra sẽ là sản phẩm tạo ra nhiều sự chú ý nhất, khi đánh dấu lần đầu Apple bước vào thị trường điện thoại màn hình gập.

Tuy nhiên, lịch sử ngành công nghiệp smartphone cho thấy các thiết bị màn hình gập thế hệ đầu thường phải đánh đổi ở nhiều khía cạnh như độ bền, nếp gấp màn hình, cơ chế bản lề, khả năng tản nhiệt và dung lượng pin.

Ngay cả những thương hiệu đi trước như Samsung hay Motorola cũng mất nhiều năm để hoàn thiện công nghệ này.

Chính vì vậy, dù iPhone Ultra có thể trở thành biểu tượng về thiết kế và đổi mới, iPhone 18 Pro Max vẫn được đánh giá là chiếc flagship "không thỏa hiệp", hướng tới sự ổn định, hiệu năng tối đa và trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Đối với những người yêu công nghệ, iPhone Ultra chắc chắn sẽ rất hấp dẫn bởi tính mới lạ. Nhưng với phần lớn người dùng cao cấp cần một chiếc smartphone mạnh mẽ, bền bỉ và toàn diện, iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ là lựa chọn đáng tin cậy nhất trong hệ sinh thái Apple năm 2026.

(Theo Financial Express, AppleInsider)