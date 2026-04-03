Tệp APK là gì? Tệp APK (Android Package Kit) là định dạng file cài đặt ứng dụng dành cho hệ điều hành Android. Bạn có thể hiểu đơn giản: APK giống như file .exe trên máy tính Windows

Dùng để cài đặt ứng dụng mà không cần qua Google Play Store Đặc điểm của file APK Có thể tải về từ website bên ngoài

Cho phép cài ứng dụng thủ công

Không cần đăng nhập tài khoản Google Tuy nhiên: Không phải file APK nào cũng an toàn

Cần chọn nguồn uy tín để tránh mã độc

Cách tải ứng dụng không cần CH Play đơn giản Áp dụng cho điện thoại Android Bước 1: Cho phép cài ứng dụng ngoài Đây là bước bắt buộc: Vào Cài đặt (Settings)

Chọn Bảo mật hoặc Quyền riêng tư

Bật Cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc Lưu ý: Một số máy sẽ yêu cầu cấp quyền cho trình duyệt (Chrome, Cốc Cốc…) Bước 2: Tải file APK Mở trình duyệt

Tìm ứng dụng cần tải (ví dụ: “tên app + APK”)

Truy cập website uy tín

Tải file về máy Bước 3: Cài đặt ứng dụng Mở file APK vừa tải

Nhấn Cài đặt (Install)

Chờ vài giây để hoàn tất Sau khi xong, ứng dụng sẽ xuất hiện trên màn hình chính Bước 4: Mở và sử dụng Nhấn mở ứng dụng

Cấp quyền nếu được yêu cầu

Nên kiểm tra hoạt động trước khi sử dụng lâu dài

Có tải ứng dụng ngoài App Store trên iPhone được không? Với iPhone (iOS): Không thể cài file APK

Chỉ cài app qua App Store Một số trường hợp đặc biệt: Dùng TestFlight

Cài qua cấu hình doanh nghiệp Tuy nhiên cách này phức tạp và không phổ biến