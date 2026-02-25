Ứng dụng có thực sự nghe lén không?

Câu trả lời không hoàn toàn đơn giản là "có" hoặc "không", mà phụ thuộc vào định nghĩa về "nghe lén":

Về mặt kỹ thuật và pháp lý, các chuyên gia bảo mật và các nền tảng lớn như Meta (Facebook), Google, Apple thường khẳng định họ không nghe lén cuộc hội thoại để quảng cáo.

Việc liên tục kích hoạt micro và gửi dữ liệu âm thanh sẽ khiến điện thoại nhanh cạn pin, nóng máy và tốn rất nhiều băng thông mạng, điều này rất dễ bị phát hiện.

Về phía Trợ lý ảo, các thiết bị có thể "lắng nghe" các từ khóa kích hoạt như "Hey Siri" hay "OK Google", nhưng thông thường dữ liệu chỉ được gửi đi khi có lệnh trực tiếp.

Tuy nhiên, đã từng có những bê bối như Apple hay Google cho phép nhà thầu nghe lại một phần nhỏ các bản ghi âm để cải thiện chất lượng dịch vụ, đôi khi bao gồm cả những đoạn âm thanh bị ghi lại do kích hoạt nhầm.

Đáng chú ý, có báo cáo cho thấy công ty marketing Cox Media Group (CMG) đã thừa nhận sử dụng phần mềm "Active Listening" để thu thập dữ liệu giọng nói thời gian thực qua micro smartphone nhằm định hướng quảng cáo, và các điều khoản này đôi khi được "cài cắm" trong các thỏa thuận sử dụng ứng dụng mà người dùng ít khi đọc kỹ.