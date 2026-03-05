Lợi ích và các lưu ý quan trọng khi ẩn ứng dụng Việc ẩn ứng dụng trên điện thoại mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến quyền riêng tư và an toàn thông tin. Tính năng này giúp che giấu các dữ liệu nhạy cảm như tin nhắn cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh riêng tư, hạn chế nguy cơ bị người khác xem trộm khi mượn máy. Đồng thời, đây cũng là một lớp bảo mật bổ sung thông qua mật khẩu, mã PIN hoặc các phương thức sinh trắc học như vân tay và nhận diện khuôn mặt, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho thiết bị. Bên cạnh yếu tố bảo mật, việc ẩn các ứng dụng ít sử dụng còn giúp màn hình chính trở nên gọn gàng, trực quan hơn, mang lại trải nghiệm sử dụng thuận tiện. Tính năng này cũng hỗ trợ kiểm soát việc truy cập, đặc biệt hữu ích khi cho trẻ nhỏ sử dụng điện thoại nhằm tránh tiếp cận nội dung không phù hợp. Ngoài ra, việc hạn chế các ứng dụng chạy ngầm không cần thiết có thể giúp giảm tải cho hệ thống, tiết kiệm pin và cải thiện hiệu suất tổng thể của thiết bị. Khi sử dụng tính năng ẩn ứng dụng, người dùng cần lưu ý một số vấn đề quan trọng để tránh phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng. Trước hết, việc ghi nhớ mật khẩu hoặc mã truy cập là yếu tố then chốt, bởi nếu quên, người dùng có thể không còn khả năng truy cập vào các ứng dụng đã ẩn. Bên cạnh đó, một số ứng dụng hệ thống mặc định như Cài đặt, Điện thoại hay Máy tính thường không hỗ trợ tính năng ẩn, do liên quan trực tiếp đến hoạt động cốt lõi của thiết bị. Ngoài ra, việc sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện các thao tác cài đặt là cần thiết nhằm phòng ngừa sự cố hoặc nguy cơ mất dữ liệu ngoài ý muốn. Cuối cùng, cần lưu ý rằng ẩn ứng dụng không đồng nghĩa với việc dừng hoạt động của ứng dụng đó; nếu không được quản lý hợp lý, các ứng dụng vẫn có thể chạy ngầm và tiêu tốn tài nguyên hệ thống.

Cách ẩn ứng dụng trên điện thoại iPhone Trên các phiên bản iOS mới (từ iOS 18), Apple đã tích hợp tính năng khóa và ẩn ứng dụng trực tiếp rất mạnh mẽ: - Để ẩn ứng dụng: Nhấn và giữ biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính -> Chọn Yêu cầu Face ID (hoặc Touch ID/Mật mã) -> Chọn Ẩn và Yêu cầu Face ID. - Kết quả: Ứng dụng sẽ biến mất khỏi màn hình chính và kết quả tìm kiếm Spotlight, sau đó được chuyển vào thư mục Bị ẩn (Hidden) nằm ở cuối Thư viện ứng dụng. - Cách tìm lại ứng dụng bị ẩn: Vuốt sang trái đến trang cuối cùng để vào Thư viện ứng dụng -> Chọn thư mục Bị ẩn ở cuối danh sách -> Xác thực bằng Face ID/Touch ID để mở. - Đối với iOS cũ hơn: Bạn có thể nhấn giữ ứng dụng -> Chọn Xóa ứng dụng -> Chọn Xóa khỏi màn hình chính để app chỉ xuất hiện trong Thư viện ứng dụng.

Cách ẩn ứng dụng trên điện thoại Android (Samsung, Xiaomi, Oppo...) Điện thoại Samsung - Cách 1: Sử dụng tính năng có sẵn trong One UI: Giữ màn hình chính vài giây -> Chọn Cài đặt màn hình chính -> Chọn Ẩn ứng dụng -> Tích chọn ứng dụng cần ẩn và nhấn Hoàn tất. - Cách 2: Sử dụng Secure Folder (Thư mục bảo mật): Đây là không gian mã hóa riêng biệt. Bạn vào Cài đặt -> Sinh trắc học và bảo mật -> Thư mục bảo mật, thiết lập mật khẩu và thêm ứng dụng vào đây. - Cách tìm lại ứng dụng bị ẩn: Nhấn giữ màn hình chính vài giây, Chọn Cài đặt màn hình chính, Ẩn ứng dụng (hoặc Ứng dụng bị ẩn). Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng đã chọn ẩn ở phía trên; chỉ cần nhấn vào dấu trừ để bỏ ẩn. Nếu bạn ẩn ứng dụng bằng tính năng Secure Folder (Thư mục bảo mật), hãy tìm và mở biểu tượng Thư mục bảo mật trên màn hình ứng dụng. Bạn cần nhập mật khẩu, mã PIN hoặc dấu vân tay để truy cập vào các ứng dụng bên trong. Điện thoại Xiaomi - Cách 1: Qua ứng dụng Bảo mật: Mở ứng dụng Bảo mật -> Kéo xuống tìm tính năng Ẩn ứng dụng -> Gạt công tắc bật cho ứng dụng muốn ẩn. - Cách 2: Qua Cài đặt (MIUI 12+): Vào Cài đặt -> Ứng dụng -> Khóa ứng dụng -> Bật tính năng và chọn ứng dụng muốn ẩn. - Cách tìm lại ứng dụng bị ẩn: Tại màn hình chính, dùng hai ngón tay vuốt ra xa (như thao tác phóng to ảnh) -> Nhập mật khẩu để thư mục ẩn hiện ra. Điện thoại Oppo và Realme Hai dòng máy này có cách thực hiện khá tương đồng do cùng sử dụng nền tảng phần mềm: - Cách ẩn ứng dụng: Vào Cài đặt -> Chọn Quyền riêng tư (hoặc Bảo mật và quyền riêng tư), Chọn mục Ẩn ứng dụng, Thiết lập mật khẩu riêng tư và mã số truy cập (bắt đầu và kết thúc bằng dấu #, ví dụ: #1234#) nếu là lần đầu sử dụng, Chọn ứng dụng muốn ẩn và gạt công tắc kích hoạt. - Cách tìm lại ứng dụng bị ẩn: Mở ứng dụng Điện thoại, nhập mã số truy cập đã đặt (ví dụ #1234#) vào bàn phím quay số để hiện các ứng dụng ẩn.