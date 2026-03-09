Vì sao cần khóa ứng dụng? Việc khóa ứng dụng mang lại nhiều lợi ích quan trọng về bảo mật và riêng tư như: - Bảo vệ thông tin cá nhân: Ngăn chặn người khác truy cập vào các ứng dụng chứa dữ liệu nhạy cảm như tin nhắn, tài khoản ngân hàng, hoặc hình ảnh riêng tư. - An tâm khi cho mượn máy: Giúp bạn thoải mái hơn khi cho người khác mượn điện thoại mà không lo họ tự ý xem nội dung bên trong các ứng dụng cá nhân. - Bảo mật dữ liệu công việc: Bảo vệ các thông tin nội bộ, tài liệu quan trọng liên quan đến công việc. - Tránh các tình huống khó xử: Hạn chế việc người khác vô tình thấy những thông tin riêng tư khi họ đang sử dụng điện thoại của bạn. - Tăng cường an ninh: Giảm nguy cơ rò rỉ thông tin trong trường hợp điện thoại bị thất lạc hoặc rơi vào tay kẻ xấu. Ảnh minh họa: AI

Sự khác biệt giữa khóa ứng dụng và ẩn ứng dụng là gì? - Khóa ứng dụng (Locking): Ứng dụng vẫn xuất hiện trên màn hình chính nhưng yêu cầu xác thực (Face ID, Touch ID, mã PIN hoặc mật khẩu) để mở. Trên iPhone, thông tin từ ứng dụng bị khóa sẽ không hiển thị ở các nơi khác như thông báo, tìm kiếm hay gợi ý của Siri. - Ẩn ứng dụng (Hiding): Ứng dụng sẽ bị giấu hoàn toàn khỏi màn hình chính và menu ứng dụng. Để tìm lại, người dùng phải truy cập vào một thư mục riêng biệt hoặc nhập mã số truy cập đặc biệt. Trên iPhone, ứng dụng ẩn sẽ chuyển vào thư mục "Bị ẩn" ở cuối Thư viện ứng dụng.

Cách khóa ứng dụng bằng mật khẩu/ vân tay trên điện thoại iPhone Với điện thoại chạy hệ điều hành iOS 18 trở lên, việc khóa ứng dụng bằng Face ID hoặc mật khẩu đã trở nên rất đơn giản. Bước 1: Tại màn hình chính, bạn nhấn giữ biểu tượng ứng dụng muốn khóa cho đến khi menu tác vụ hiện ra. Bước 2: Chọn mục Yêu cầu Face ID (Require Face ID) hoặc Touch ID/Mật mã tùy theo dòng máy. Bước 3: Xác nhận một lần nữa để hoàn tất. Lưu ý: Một số ứng dụng hệ thống mặc định như Máy tính, Camera, Đồng hồ, Danh bạ, Tìm, bản đồ, Phím tắt, Cài đặt không thể khóa được.

Cách khóa ứng dụng bằng mật khẩu/ vân tay trên điện thoại Android Mỗi hãng điện thoại Android có cách thiết lập khác nhau, thường nằm trong mục Cài đặt bảo mật: - Điện thoại OPPO: Vào Cài đặt -> Quyền riêng tư -> Khóa ứng dụng. Nhấn chọn Đặt mật khẩu và thiết lập mã khóa theo yêu cầu. Chọn các ứng dụng cần bảo vệ trong danh sách và bật công tắc để khóa. - Điện thoại Xiaomi: Vào Cài đặt (hoặc ứng dụng Bảo mật) -> chọn Khóa ứng dụng. Thiết lập mật khẩu hoặc mã PIN và chọn các ứng dụng muốn khóa. Bạn có thể bật thêm xác thực bằng vân tay để mở khóa nhanh hơn. - Điện thoại Samsung (Sử dụng Thư mục bảo mật): Vào Cài đặt -> Sinh trắc học và bảo mật -> Thư mục bảo mật (Secure Folder). Đăng nhập tài khoản Samsung và thiết lập kiểu khóa (vân tay, mã PIN...). Nhấn vào biểu tượng (+) Thêm ứng dụng bên trong thư mục này để đưa các ứng dụng cần bảo vệ vào không gian an toàn. - Điện thoại Huawei: Vào Cài đặt -> An ninh và bảo mật -> Khóa ứng dụng. - Điện thoại Vivo: Vào Cài đặt -> Dấu vân tay, khuôn mặt và mật khẩu -> Bảo mật và mã hóa ứng dụng. Nếu điện thoại của bạn không hỗ trợ sẵn tính năng này, bạn có thể cài đặt các ứng dụng bên thứ ba như AppLock, Norton App Lock hoặc LOCKit từ cửa hàng ứng dụng để hỗ trợ khóa bằng mật khẩu/vân tay.