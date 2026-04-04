Khi Google Play Store hoặc App Store bị mất biểu tượng, không mở được hoặc hoạt động lỗi, người dùng sẽ không thể tải và cập nhật ứng dụng. Đây là vấn đề khá phổ biến trên cả Android và iPhone.

Bài viết dưới đây hướng dẫn cách khôi phục CH Play và App Store đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà không cần mang máy đi sửa.

Xem nhanh:
  • Cách lấy lại CH Play trên máy Android
  • Cách lấy lại biểu tượng App Store bị mất đơn giản
  • Nguyên nhân khiến CH Play/App Store bị lỗi
  • Lưu ý để hạn chế CH Play/App Store bị lỗi xảy ra lại

Cách lấy lại CH Play trên máy Android

CH Play thường không thể xóa hoàn toàn, nhưng có thể bị ẩn hoặc lỗi

Trường hợp 1: CH Play bị mất biểu tượng

Cách xử lý:

  • Vào Cài đặt (Settings)
  • Chọn Ứng dụng (Apps)
  • Tìm Google Play Store
  • Nhấn Bật (Enable) nếu đang bị tắt
  • Sau đó quay lại màn hình chính để kiểm tra

Trường hợp 2: CH Play bị lỗi, không mở được

Cách xử lý nhanh:

  • Vào Cài đặt → Ứng dụng
  • Chọn Google Play Store
  • Nhấn: Xóa bộ nhớ đệm (Clear Cache); Xóa dữ liệu (Clear Data)
  • Sau đó mở lại ứng dụng

Trường hợp 3: CH Play bị gỡ hoặc không có sẵn

Một số máy xách tay hoặc ROM tùy chỉnh có thể không có CH Play

Cách khắc phục:

  • Tải file APK của Google Play Store
  • Cài đặt thủ công (như hướng dẫn APK)
  • Đăng nhập tài khoản Google

Lưu ý: Nên tải từ nguồn uy tín để tránh rủi ro

Cách lấy lại biểu tượng App Store bị mất đơn giản

Trên iPhone, App Store không thể xóa hoàn toàn nhưng có thể bị ẩn hoặc giới hạn. Để lấy lại biểu tượng App Store, bạn có thể thực hiện theo các cách sau:

Cách 1: Tìm lại bằng Spotlight

  • Vuốt xuống màn hình chính
  • Gõ “App Store”
  • Nhấn mở ứng dụng

Nếu mở được thì chỉ là bị ẩn icon

Cách 2: Kiểm tra giới hạn ứng dụng

Thực hiện:

  • Vào Cài đặt (Settings)
  • Chọn Thời gian sử dụng (Screen Time)
  • Chọn Nội dung & quyền riêng tư
  • Vào Ứng dụng được phép
  • Bật lại App Store

Cách 3: Đặt lại bố cục màn hình

  • Vào Cài đặt
  • Chọn Cài đặt chung (General)
  • Chọn Đặt lại (Reset)
  • Chọn Đặt lại bố cục màn hình chính
  • App Store sẽ hiện lại vị trí mặc định

Để khôi phục CH Play trên Android, người dùng có thể bật lại ứng dụng trong phần cài đặt hoặc xóa cache nếu bị lỗi. Với iPhone, App Store không thể bị xóa hoàn toàn, nhưng có thể bị ẩn và cần bật lại trong phần giới hạn ứng dụng hoặc tìm bằng Spotlight.

Nguyên nhân khiến CH Play/App Store bị lỗi

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến:

  • Lỗi hệ thống hoặc xung đột phần mềm
  • Bộ nhớ đầy hoặc cache quá nhiều
  • Ứng dụng bị tắt hoặc bị hạn chế
  • Kết nối mạng không ổn định

Lưu ý để hạn chế CH Play/App Store bị lỗi xảy ra lại

  • Thường xuyên cập nhật hệ điều hành
  • Không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc
  • Dọn dẹp bộ nhớ định kỳ
  • Không tự ý tắt các ứng dụng hệ thống