Bước 1: Thêm tính năng vào Trung tâm điều khiển: Nếu chưa thấy biểu tượng quay, hãy vào Cài đặt > Trung tâm điều khiển > tìm và nhấn dấu (+) tại mục Ghi màn hình.

Để quay màn hình iPhone có cả tiếng hệ thống và giọng nói bên ngoài, bạn thực hiện qua 2 bước chính:

Cách quay màn hình có âm thanh trên iPhone

Cách quay màn hình có âm thanh trên Android

Kể từ Android 10, hầu hết các hãng như Samsung, Xiaomi, OPPO đều tích hợp sẵn tính năng này trong thanh công cụ nhanh. Cách thực hiện chung:

Vuốt từ mép trên màn hình xuống để mở Thanh cài đặt nhanh.

Tìm và chọn biểu tượng Trình ghi màn hình (Screen recorder).

Một bảng tùy chọn âm thanh sẽ hiện ra, bạn có thể chọn: Âm thanh hệ thống (Media sounds) hoặc Âm thanh hệ thống và micro (Media sounds and mic) để thu cả tiếng trong máy và giọng nói.

Nhấn Bắt đầu ghi.

Lưu ý cho từng dòng máy cụ thể:

- Samsung: Bạn có thể vào Cài đặt > Tính năng nâng cao > Ảnh chụp màn hình và Trình ghi màn hình để thiết lập mặc định chất lượng video và nguồn âm thanh.

- Xiaomi: Mở Trình ghi màn hình, nhấn vào biểu tượng bánh răng (Cài đặt), chọn Nguồn âm thanh để thiết lập là Hệ thống hoặc Micro.

- OPPO: Nếu quay bị mất tiếng (như khi quay cuộc gọi), bạn cần vào Cài đặt > Ứng dụng hệ thống > Ghi màn hình và cấp quyền Cho phép ghi âm thanh.