Cách quay màn hình có âm thanh trên iPhone
Để quay màn hình iPhone có cả tiếng hệ thống và giọng nói bên ngoài, bạn thực hiện qua 2 bước chính:
Bước 1: Thêm tính năng vào Trung tâm điều khiển: Nếu chưa thấy biểu tượng quay, hãy vào Cài đặt > Trung tâm điều khiển > tìm và nhấn dấu (+) tại mục Ghi màn hình.
Bước 2: Kích hoạt Micro khi quay:
- Vuốt để mở Trung tâm điều khiển.
- Nhấn và giữ biểu tượng Ghi màn hình (hình tròn) trong khoảng 3 giây.
- Nhấn vào biểu tượng Micro để chuyển sang trạng thái Bật (màu đỏ).
- Chọn Bắt đầu ghi. Khi Micro được bật, iPhone sẽ thu cả âm thanh hệ thống (nhạc, tiếng trong app) và tiếng từ môi trường ngoài (giọng nói của bạn). Nếu bạn chỉ muốn thu tiếng trong máy, chỉ cần tắt Micro.
Cách quay màn hình có âm thanh trên Android
Kể từ Android 10, hầu hết các hãng như Samsung, Xiaomi, OPPO đều tích hợp sẵn tính năng này trong thanh công cụ nhanh. Cách thực hiện chung:
- Vuốt từ mép trên màn hình xuống để mở Thanh cài đặt nhanh.
- Tìm và chọn biểu tượng Trình ghi màn hình (Screen recorder).
- Một bảng tùy chọn âm thanh sẽ hiện ra, bạn có thể chọn: Âm thanh hệ thống (Media sounds) hoặc Âm thanh hệ thống và micro (Media sounds and mic) để thu cả tiếng trong máy và giọng nói.
- Nhấn Bắt đầu ghi.
Lưu ý cho từng dòng máy cụ thể:
- Samsung: Bạn có thể vào Cài đặt > Tính năng nâng cao > Ảnh chụp màn hình và Trình ghi màn hình để thiết lập mặc định chất lượng video và nguồn âm thanh.
- Xiaomi: Mở Trình ghi màn hình, nhấn vào biểu tượng bánh răng (Cài đặt), chọn Nguồn âm thanh để thiết lập là Hệ thống hoặc Micro.
- OPPO: Nếu quay bị mất tiếng (như khi quay cuộc gọi), bạn cần vào Cài đặt > Ứng dụng hệ thống > Ghi màn hình và cấp quyền Cho phép ghi âm thanh.
Các lưu ý và ứng dụng bên thứ ba
- Lỗi thường gặp: Video không có tiếng thường do bạn quên bật Micro, âm lượng điện thoại đang để quá nhỏ, hoặc do bộ nhớ máy đã đầy nên video không lưu được.
- Ứng dụng hỗ trợ: Nếu điện thoại đời cũ không có sẵn tính năng quay, bạn có thể tải các ứng dụng như AZ Screen Recorder, Mobizen, hoặc XRecorder trên Android; và TechSmith Capture hoặc Go Record trên iPhone.
- Hạn chế bản quyền: Một số ứng dụng như Netflix, TikTok hoặc các cuộc gọi bảo mật trên Zalo/Facebook có thể ngăn chặn việc thu âm thanh hệ thống để bảo vệ quyền riêng tư.