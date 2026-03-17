Vì sao điện thoại tụt pin khi không sử dụng? Tình trạng này thường bắt nguồn từ các hoạt động ngầm của phần mềm hoặc sự xuống cấp của phần cứng: Ứng dụng và dịch vụ chạy ngầm: Nhiều ứng dụng vẫn âm thầm hoạt động để cập nhật dữ liệu, nhận thông báo hoặc đồng bộ hóa ngay cả khi bạn đã tắt màn hình.

Tính năng Always On Display (AOD): Tính năng hiển thị đồng hồ và thông báo liên tục trên màn hình tiêu tốn năng lượng đáng kể vì màn hình luôn phải duy trì trạng thái hoạt động.

Tín hiệu mạng yếu: Khi ở khu vực sóng yếu, điện thoại phải hoạt động với công suất cao hơn để liên tục tìm kiếm và duy trì kết nối với trạm phát sóng, dẫn đến tụt pin nhanh.

Tự động cập nhật và sao lưu: Hệ thống thường tự động tải bản cập nhật ứng dụng hoặc sao lưu dữ liệu (như WhatsApp, iCloud/Google Drive) trong nền, gây tiêu hao năng lượng mà người dùng không nhận ra.

Lão hóa pin: Pin Lithium-ion sẽ bị chai theo thời gian và số lần sạc; khi pin đã yếu, khả năng giữ điện giảm sút khiến pin tự sụt ngay cả ở chế độ chờ.

Lỗi phần mềm hoặc mã độc: Các bản cập nhật hệ điều hành chưa tối ưu hoặc virus chạy ngầm có thể khai thác tài nguyên CPU liên tục. Các nguyên nhân khiến điện thoại tụt pin dù không sử dụng (Ảnh minh họa: AI)

Cách kiểm tra độ chai pin trên iPhone Bạn có thể tự kiểm tra sức khỏe pin iPhone trực tiếp trong Cài đặt: Bước 1: Vào ứng dụng Cài đặt. Bước 2: Chọn mục Pin. Bước 3: Nhấn vào Tình trạng pin & Sạc. Bước 4: Quan sát thông số Dung lượng tối đa. Nếu con số này dưới 80%, hệ thống thường khuyến cáo bạn nên cân nhắc thay pin để đảm bảo hiệu suất. Cách kiểm tra tình trạng pin iPhone

Cách kiểm tra độ chai pin trên Android Đối với các dòng máy Android, bạn có thể kiểm tra độ chai pin bằng mã code Bước 1: Mở ứng dụng điện thoại, nhập mã *#*#4636#*#* để mở menu ẩn (Testing Menu). Bước 2: Chọn Battery Information (Thông tin pin) để xem độ chai pin, nhiệt độ và điện áp hiện tại. Cách kiểm tra tình trạng chai pin điện thoại Android bằng mã code