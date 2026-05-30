Sau nhiều năm bị đánh giá tụt lại phía sau các đối thủ trong lĩnh vực trợ lý số và trí tuệ nhân tạo (AI), Apple được cho là đang chuẩn bị một cuộc cải tổ toàn diện dành cho Siri trên iOS 27, iPadOS 27 và macOS thế hệ mới.

Siri mới không chỉ đơn thuần là một trợ lý giọng nói mà sẽ trở thành một “AI Agent” thực thụ. Hình minh hoạ: Bloomberg

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, đây sẽ là bản nâng cấp lớn nhất trong lịch sử gần 15 năm của Siri, đồng thời trở thành quân bài chiến lược giúp Apple cạnh tranh với các nền tảng AI hàng đầu như OpenAI, Google hay Samsung.

Những thay đổi dự kiến sẽ được Apple công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC diễn ra vào ngày 8/6.

Theo Bloomberg, Siri mới không chỉ đơn thuần là một trợ lý giọng nói mà sẽ trở thành một “AI Agent” thực thụ, có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân, phân tích nội dung trên màn hình, tìm kiếm thông tin từ Internet và thực hiện các tác vụ phức tạp trên toàn hệ điều hành.

Đây được xem là thời khắc quyết định đối với chiến lược AI của Apple sau một năm đầy khó khăn. Năm 2024, hãng từng giới thiệu hàng loạt tính năng Apple Intelligence nhưng liên tục trì hoãn việc phát hành, khiến khoảng cách với các đối thủ ngày càng nới rộng.

Trong suốt thời gian qua, Apple được cho là đã phải xây dựng lại nhiều thành phần cốt lõi của Siri và thay đổi cách tiếp cận đối với AI tạo sinh.

Siri sẽ sống bên trong Dynamic Island

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là Siri sẽ được tích hợp sâu vào Dynamic Island trên iPhone.

Thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng cửa sổ bật lên như hiện nay, Siri mới sẽ hoạt động như một trợ lý luôn sẵn sàng. Người dùng chỉ cần nói “Siri” hoặc nhấn giữ nút nguồn để kích hoạt giao diện hoàn toàn mới ngay trong Dynamic Island.

Apple muốn biến Siri thành trung tâm điều phối mọi hoạt động trên thiết bị. Hệ thống có thể kết hợp dữ liệu cá nhân, thông tin trên màn hình và dữ liệu từ web để thực hiện yêu cầu của người dùng một cách thông minh hơn nhiều so với trước đây.

Ví dụ, Siri có thể đọc nội dung email, lịch làm việc, ghi chú hoặc tin nhắn để đưa ra câu trả lời phù hợp thay vì chỉ xử lý các lệnh đơn giản như đặt báo thức hay mở ứng dụng.

Bên cạnh cách kích hoạt truyền thống, Apple được cho là sẽ giới thiệu một phương thức tương tác hoàn toàn mới.

Người dùng chỉ cần vuốt từ chính giữa mép trên màn hình xuống để mở giao diện “Search hoặc Ask”. Đây sẽ là nơi kết hợp giữa công cụ tìm kiếm, chatbot AI và trợ lý cá nhân.

Giao diện mới cho phép tìm kiếm bằng văn bản hoặc giọng nói. Người dùng có thể mở ứng dụng, gửi tin nhắn, tra cứu thời tiết, tạo lịch hẹn, tìm kiếm ghi chú, thực hiện các lệnh tắt trong ứng dụng hoặc tìm kiếm trên Internet bằng hệ thống tìm kiếm AI mới của Apple.

Siri mới dự kiến ​​sẽ nổi bật lên từ Dynamic Island (trái) và giao diện Tìm kiếm hoặc Hỏi mở ra bằng cách vuốt từ đầu màn hình. Hình minh họa: Bloomberg

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị dưới dạng các thẻ thông tin trực quan xuất hiện từ Dynamic Island. Nếu muốn trao đổi sâu hơn, người dùng có thể vuốt tiếp để mở cuộc trò chuyện đầy đủ với Siri theo phong cách chatbot.

Siri có ứng dụng riêng

Một thay đổi mang tính chiến lược khác là Apple sẽ phát triển ứng dụng Siri độc lập.

Ứng dụng này hoạt động tương tự như ChatGPT, Gemini hay Claude. Người dùng có thể xem lại lịch sử trò chuyện, tiếp tục các cuộc hội thoại trước đó và quản lý các yêu cầu AI trong một không gian riêng biệt.

Giao diện sẽ hỗ trợ cả nhập văn bản, trò chuyện bằng giọng nói và tải lên tài liệu hoặc hình ảnh để Siri phân tích.

Điều này đánh dấu sự chuyển đổi lớn của Siri từ một trợ lý điều khiển thiết bị thành một nền tảng AI hội thoại đầy đủ chức năng.

Theo các nguồn tin, Apple không còn muốn phát triển AI theo mô hình hoàn toàn khép kín.

Ngoài quan hệ hợp tác hiện tại với ChatGPT, công ty đã thử nghiệm việc tích hợp Gemini của Google và Claude của Anthropic vào hệ sinh thái Siri.

Người dùng có thể lựa chọn trực tiếp mô hình AI muốn sử dụng thông qua menu thả xuống trong giao diện Search hoặc Ask. Điều này giúp Apple tận dụng thế mạnh của nhiều nền tảng AI khác nhau thay vì chỉ phụ thuộc vào công nghệ nội bộ.

Động thái này cũng cho thấy Apple đang thực tế hơn trong cuộc đua AI khi thừa nhận rằng việc hợp tác với các đối tác bên ngoài có thể giúp hãng rút ngắn khoảng cách với các đối thủ.

Siri đủ thông minh để quản lý lịch trình và soạn thảo nội dung

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Siri hiện nay là khả năng xử lý các yêu cầu phức tạp.

Với phiên bản mới, người dùng có thể hỏi Siri về những khoảng thời gian còn trống trong lịch trước khi đặt cuộc hẹn.

Hệ thống cũng có thể phát hiện các lịch trình bị chồng chéo và đề xuất phương án phù hợp.

Ngoài ra, Siri còn có thể tự động viết email, ghi chú hoặc tin nhắn dựa trên thông tin lấy từ Internet kết hợp với dữ liệu trên thiết bị.

Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu Siri tạo một ghi chú hướng dẫn sửa động cơ ô tô hoặc soạn email gửi đối tác kèm thời gian rảnh trong lịch làm việc.

Camera và Photos được nâng cấp mạnh nhờ AI

Apple cũng đang tích hợp Siri trực tiếp vào ứng dụng Camera.

Người dùng có thể chụp ảnh và ngay lập tức yêu cầu AI phân tích nội dung, tìm kiếm hình ảnh tương tự trên Google hoặc gửi tới các mô hình AI bên ngoài để nhận thông tin chi tiết.

Siri sẽ được tích hợp vào ứng dụng Camera lần đầu tiên, tích hợp trí tuệ hình ảnh để nhận dạng đối tượng thông qua các dịch vụ AI bên ngoài như Google và ChatGPT. Hình minh họa: Bloomberg

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho các sản phẩm tương lai như kính thông minh hay AirPods tích hợp camera.

Trong khi đó, ứng dụng Photos sẽ được bổ sung hai công cụ AI mới là Reframe và Extend.

Reframe cho phép thay đổi góc nhìn hoặc bố cục của bức ảnh sau khi chụp. Extend sử dụng AI để tạo thêm các phần hình ảnh còn thiếu.

Chẳng hạn, nếu một tòa nhà bị cắt mất phần dưới trong ảnh gốc, AI có thể tự động tạo bổ sung phần bị thiếu một cách tự nhiên.

Apple cũng đang thử nghiệm tính năng chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng chỉ cần nói hoặc gõ yêu cầu như “cắt ảnh vuông”, “làm bầu trời xanh hơn” hoặc “tăng độ sáng khuôn mặt”, AI sẽ tự động thực hiện.

Ngoài Siri, iOS 27 còn mang đến hàng loạt thay đổi khác như ứng dụng Camera tùy biến sâu hơn, tạo thẻ điện tử cá nhân trong Wallet, hình nền AI, trình kiểm tra ngữ pháp toàn hệ thống và phiên bản mới của Image Playground.

(Theo Bloomberg, AppleInsider, MacRumors)