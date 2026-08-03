Các trường hợp và điều kiện được hoàn thuế TNCN

Nộp thừa thuế

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đã được khấu trừ thuế tại nguồn theo biểu lũy tiến từng phần, nhưng đến cuối năm, tổng thu nhập và các khoản giảm trừ gia cảnh khiến số thuế thực tế phải nộp thấp hơn tổng số đã khấu trừ.

- Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập và đã nộp thuế ở nhiều nơi, dẫn đến tổng số thuế tạm nộp trong năm vượt quá nghĩa vụ thuế cuối cùng.

- Cá nhân có các khoản giảm trừ gia cảnh (cho bản thân và người phụ thuộc) hoặc các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học mà chưa được tính đầy đủ khi tạm nộp thuế.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là một quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.

Đã đăng ký và có mã số thuế

Cá nhân phải có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế. Nếu chưa có, cần thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế trước khi nộp hồ sơ hoàn thuế.