Các trường hợp và điều kiện được hoàn thuế TNCN
Nộp thừa thuế
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đã được khấu trừ thuế tại nguồn theo biểu lũy tiến từng phần, nhưng đến cuối năm, tổng thu nhập và các khoản giảm trừ gia cảnh khiến số thuế thực tế phải nộp thấp hơn tổng số đã khấu trừ.
- Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập và đã nộp thuế ở nhiều nơi, dẫn đến tổng số thuế tạm nộp trong năm vượt quá nghĩa vụ thuế cuối cùng.
- Cá nhân có các khoản giảm trừ gia cảnh (cho bản thân và người phụ thuộc) hoặc các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học mà chưa được tính đầy đủ khi tạm nộp thuế.
Đã đăng ký và có mã số thuế
Cá nhân phải có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế. Nếu chưa có, cần thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế trước khi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Cách tính số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân
Số tiền hoàn thuế được xác định dựa trên kết quả quyết toán thuế của cả năm.
Công thức tính như sau:
Số tiền được hoàn = Số thuế TNCN đã nộp − Số thuế TNCN thực tế phải nộp
Trong đó:
Số thuế đã nộp gồm số thuế đã bị khấu trừ tại nguồn, đã tạm nộp hoặc đã nộp trong năm.
Số thuế phải nộp là số thuế được xác định sau khi tính tổng thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ và biểu thuế lũy tiến từng phần (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công).
b
Trong năm, anh A:
Đã bị khấu trừ thuế: 25 triệu đồng.
Sau khi quyết toán, số thuế phải nộp thực tế là 18 triệu đồng.
Khi đó:
Số tiền được hoàn = 25 triệu đồng − 18 triệu đồng = 7 triệu đồng.
Ngược lại, nếu số thuế phải nộp lớn hơn số đã nộp thì người nộp thuế phải nộp bổ sung phần chênh lệch.
Hướng dẫn cách làm thủ tục hoàn thuế
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Chứng từ khấu trừ thuế (nếu có).
Tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn.
Các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của cơ quan thuế (nếu phát sinh).
Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán
Nộp trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile.
Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý.
Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý
Kiểm tra thông tin kê khai.
Đối chiếu số thuế đã nộp.
Xác định số tiền được hoàn (nếu đủ điều kiện).
Bước 4: Nhận tiền hoàn thuế
Nếu hồ sơ hợp lệ, số tiền hoàn thuế sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà người nộp thuế đã đăng ký hoặc thực hiện theo phương thức khác theo quy định.
Một số lưu ý khi hoàn thuế thu nhập cá nhân
Kiểm tra chính xác số thuế đã khấu trừ và chứng từ liên quan.
Đăng ký tài khoản ngân hàng chính chủ để nhận tiền hoàn.
Kê khai đầy đủ các khoản giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc và các khoản được trừ theo quy định.
Thực hiện quyết toán và đề nghị hoàn thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.