Liên quan đến đề xuất bổ sung quy định về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế TNCN, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ chưa quy định nội dung này trong dự thảo Nghị định.

Theo Bộ Tài chính, nội dung trên đã được báo cáo tại Công văn số 7257/BTC-CST ngày 29/5/2026 gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự thảo Nghị định; Tờ trình số 295/TTr-BTC ngày 19/5/2026; và Công văn số 8454/BTC-CST ngày 19/6/2026 báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết đang chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng một nghị định riêng về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.

Từ 1/7, chưa đánh thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng. Ảnh: Nam Khánh

Nghị định này sẽ quy định các sắc thuế gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), trong đó có thuế TNCN đối với chuyển nhượng vàng miếng. Chính sách cũng sẽ được thiết kế phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, hoạt động chuyển nhượng vàng, kể cả giao dịch trên sàn (nếu có), đồng thời bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật mới như Luật Đầu tư, việc sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP và lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.

“Khi có các quy định này thì mới có căn cứ trình Chính phủ về việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân. Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng”, tờ trình của Bộ Tài chính nêu rõ trong nội dung về thuế thu nhập cá nhân với vàng miếng.