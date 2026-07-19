Bà L.K.D (Đà Nẵng) cho biết, Theo Điều 26 Nghị định 253/2026 của Chính phủ, tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ và khoản tiền trả cho những ngày không nghỉ phép được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Tuy nhiên, bà băn khoăn khoản 2 Điều 26 quy định tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép chỉ được miễn thuế đối với trường hợp mất việc, thôi việc theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động và quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Bà D. đề nghị cơ quan thuế làm rõ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp có được miễn thuế toàn bộ đối với các khoản thu nhập này hay không? Đồng thời, bà hỏi mức tiền lương được miễn thuế là bao nhiêu khi khoản 3 Điều 26 quy định phần chi trả vượt mức quy định của pháp luật phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Từ kỳ tính thuế năm 2026, tiền lương làm đêm, làm thêm giờ và tiền lương trả cho những ngày không nghỉ phép được miễn thuế thu nhập cá nhân trong một số trường hợp. Ảnh: Nam Khánh

Về nội dung này, Thuế TP Đà Nẵng cho biết, theo Nghị định 253/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, các quy định liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Cơ quan thuế dẫn Điều 26 của nghị định quy định miễn thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ nếu đáp ứng quy định của pháp luật lao động về điều kiện và thời gian làm việc.

Miễn thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép, phù hợp với quy định về điều kiện và mức tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động và các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Trường hợp tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép vượt mức quy định của pháp luật thì phần vượt mức quy định tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Cơ quan này cũng dẫn quy định của Bộ luật Lao động về tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm; thời giờ làm việc bình thường; giờ làm việc ban đêm (từ 22h đến 6h sáng hôm sau); quy định về thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép khi người lao động thôi việc hoặc mất việc. Đồng thời, viện dẫn các quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP về tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm và tiền lương ngày nghỉ hằng năm.

Trên cơ sở đó, cơ quan thuế hướng dẫn, từ kỳ tính thuế năm 2026:

Đối với tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, nếu doanh nghiệp bố trí người lao động làm việc từ 22h đến 6h sáng hôm sau theo đúng quy định của pháp luật lao động thì khoản tiền lương, tiền công trả cho thời gian này được miễn thuế TNCN. Trường hợp doanh nghiệp trả cao hơn mức quy định thì phần vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế.

Đối với tiền lương, tiền công làm thêm giờ, nếu người lao động làm thêm đúng quy định về điều kiện và thời gian theo pháp luật lao động thì khoản tiền lương, tiền công nhận được cho thời gian làm thêm được miễn thuế TNCN. Phần người lao động nhận cao hơn mức quy định của pháp luật thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Theo quy định, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép cũng được miễn thuế TNCN nếu đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động. Phần chi trả vượt mức quy định doanh nghiệp phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

Theo Thuế TP Đà Nẵng, mức tiền lương, tiền công được miễn thuế trong các trường hợp trên được xác định theo Bộ luật Lao động và các Điều 55, 56, 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.