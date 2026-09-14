Khái niệm về tiền công trong giao dịch vàng

Tiền công (hay tiền gia công, phí chế tác) là khoản chi phí trả cho thợ kim hoàn để tạo ra một sản phẩm trang sức hoàn chỉnh từ nguyên liệu vàng thô. Đây không phải là khoản lợi nhuận của tiệm vàng mà là chi phí thực tế cho công sức thiết kế, tạo hình, chạm khắc và hoàn thiện sản phẩm.

Trong cơ cấu giá một sản phẩm vàng, tổng số tiền người mua phải trả luôn bao gồm hai phần tách biệt: giá trị vàng nguyên liệu theo trọng lượng và tuổi vàng, cộng với tiền công chế tác. Mức tiền công sẽ khác nhau tùy theo độ phức tạp của mẫu mã: sản phẩm sản xuất đại trà bằng máy móc thường có tiền công thấp hơn nhiều so với các mẫu chế tác thủ công, đòi hỏi tay nghề tinh xảo.

Riêng với vàng miếng hoặc nhẫn trơn, phần lớn cửa hàng không tính tiền công vì đây là sản phẩm cơ bản, gần như không qua công đoạn chế tác phức tạp.