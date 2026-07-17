Giá vàng thế giới được hình thành dựa trên quan hệ cung - cầu và diễn biến giao dịch trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô cũng tác động trực tiếp đến giá vàng, bao gồm:

Giá vàng trong nước không chỉ phụ thuộc vào giá vàng thế giới mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác. Thông thường, doanh nghiệp kinh doanh vàng sẽ tham khảo giá vàng quốc tế, sau đó quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá USD/VND và cộng thêm các chi phí liên quan để đưa ra giá niêm yết. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng trong nước gồm:

Sự khác biệt giữa vàng SJC và các loại vàng khác tại Việt Nam

Vàng miếng SJC (Saigon Jewelry Company) là thương hiệu vàng miếng quốc gia, được NHNN cấp phép độc quyền sản xuất từ năm 2012. Điều này tạo ra một vị thế đặc biệt cho vàng SJC trên thị trường. Vàng SJC thường có giá cao hơn đáng kể so với các loại vàng miếng khác (như vàng nhẫn tròn trơn của PNJ, DOJI) và cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới quy đổi.

Ngược lại, vàng nhẫn tròn trơn và vàng trang sức thường có giá bám sát hơn với giá vàng thế giới quy đổi, cộng thêm phí gia công và lợi nhuận của doanh nghiệp. Sự chênh lệch này đến từ chính sách quản lý và nguồn cung hạn chế của vàng SJC.