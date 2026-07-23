Trong hệ thống đơn vị đo vàng tại Việt Nam, phân là đơn vị nhỏ hơn chỉ. Theo quy ước:

Lời khuyên cho người mua bán vàng

Luôn hỏi rõ về đơn vị và độ tinh khiết: Khi mua hoặc bán vàng, đừng ngần ngại hỏi người bán về khối lượng (tính bằng chỉ, phân) và độ tinh khiết (Karat) của sản phẩm.

Kiểm tra cân nặng: Hãy yêu cầu cân lại vàng trước mặt bạn. Các cửa hàng vàng thường có cân điện tử chính xác. Hãy để ý xem cân có được hiệu chuẩn đúng cách hay không.

So sánh giá: Giá vàng có thể chênh lệch một chút giữa các cửa hàng. Hãy tham khảo giá từ nhiều nguồn uy tín trước khi quyết định mua hoặc bán. Luôn nhớ rằng giá vàng được niêm yết là giá vàng nguyên chất (24K), đối với vàng trang sức, sẽ có thêm chi phí gia công.

Giữ hóa đơn và giấy tờ liên quan: Mọi giao dịch mua bán vàng đều nên có hóa đơn hoặc giấy tờ chứng nhận rõ ràng về khối lượng, độ tinh khiết và giá trị. Đây là bằng chứng quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bạn sau này.

Cập nhật kiến thức thị trường: Thị trường vàng luôn biến động. Việc thường xuyên cập nhật thông tin về giá vàng, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và các quy định liên quan sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư và tiêu dùng thông minh hơn.