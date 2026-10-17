Ý nghĩa phong thủy khi trồng cây phú quý thủy sinh

Theo một số quan niệm phong thủy, cây phú quý với sắc lá đỏ hồng thuộc hành Hỏa nên được cho là hợp với người mệnh Hỏa, đồng thời cũng phù hợp với người mệnh Thổ do Hỏa sinh Thổ. Tuy nhiên, cũng theo quan niệm này, người mệnh Hỏa và Thổ nên cân nhắc trồng cây trong đất thay vì thủy sinh, vì yếu tố nước thuộc hành Thủy có thể xung khắc với bản mệnh.

Về vị trí đặt cây, có thể ưu tiên phòng khách, bàn làm việc hoặc khu vực sảnh để đón vượng khí. Với phòng ngủ, nên đặt cây cách xa giường, đặc biệt tránh đặt sát đầu giường.