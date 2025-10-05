Nguồn gốc

Trúc phú quý, tên khoa học là Dracaena sanderiana, thuộc họ Thiên môn đông (Asparagaceae). Mặc dù mang tên “trúc” nhưng thực chất loài cây này không thuộc họ tre trúc mà có họ hàng gần với cây thiết mộc lan. Tên gọi “trúc” chỉ xuất phát từ hình dáng thân cây giống tre-trúc, chứ không phản ánh chính xác về mặt thực vật học.

Ở nhiều nước châu Á, trúc phú quý được ưa chuộng bởi hình dáng thanh mảnh, lá xanh bóng và khả năng sinh trưởng tốt trong môi trường khắc nghiệt.

Tại Trung Quốc, trúc phú quý có tên mang nghĩa là “cây trúc mang lại sự giàu sang phú quý”. Từ lâu, loài cây này đã trở thành biểu tượng cho sự may mắn, hanh thông trong công việc, thu hút tài lộc và bình an cho gia chủ.

Chính vì thế, không chỉ tại Việt Nam mà nhiều quốc gia châu Á khác cũng ưa chuộng trồng cây này trong gia đình, văn phòng, cửa hàng hay làm quà tặng trong các dịp lễ, tân gia.

Trúc phú quý là loài cây phong thủy mang đến tài lộc và bình an cho gia chủ. Ảnh: Baidu

Cách trồng và chăm sóc

Điểm nổi bật khiến trúc phú quý được nhiều người lựa chọn chính là sự dễ trồng và dễ chăm sóc. Cây có khả năng sinh trưởng tốt cả trong đất lẫn thủy sinh nên phù hợp với nhiều không gian khác nhau, từ nhà ở, văn phòng cho đến bàn làm việc.

Khi trồng trong đất, người trồng nên chọn loại đất tơi xốp, thoát nước tốt, có thể phối trộn thêm xơ dừa, trấu hun hoặc mùn hữu cơ để tăng độ dinh dưỡng. Cây cần được đặt trong chậu có lỗ thoát nước và bố trí nơi thoáng mát, tránh ánh nắng gắt trực tiếp. Về chế độ tưới, chỉ nên tưới khoảng 2-3 lần mỗi tuần, vừa đủ để giữ đất ẩm nhưng không gây úng.

Nếu trồng thủy sinh, một chiếc bình thủy tinh trong suốt sẽ là lựa chọn thích hợp. Người trồng có thể đặt thêm sỏi nhỏ dưới gốc để giữ cây cố định và giữ thẩm mỹ. Nước cần được thay định kỳ một lần mỗi tuần, đồng thời nhỏ thêm vài giọt dung dịch thủy sinh để cung cấp dưỡng chất.

Trong quá trình chăm sóc định kỳ, trúc phú quý nên được đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ, với nhiệt độ lý tưởng từ 18 đến 30°C. Lá cây thỉnh thoảng cần được lau bằng khăn ẩm để giữ vẻ xanh mướt, đồng thời hạn chế nấm bệnh.

Đặc biệt, người chơi có thể tạo dáng cho cây bằng cách uốn thân thành hình xoắn, hình tháp hay các thế khác, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa gia tăng ý nghĩa phong thủy.

Nhờ tính thích nghi cao, trúc phú quý có thể sống khỏe ngay cả ở môi trường thiếu sáng, do đó rất phù hợp đặt trong văn phòng hay phòng khách, vừa làm cảnh vừa góp phần thanh lọc không khí.

Cây trúc phú quý hợp với tuổi gì, mệnh gì?

Trúc phú quý được xem là loại cây hợp với hầu hết các tuổi bởi mang ý nghĩa cát tường, ít kỵ tuổi.

Người tuổi Tý, Thìn và Sửu khi trồng trúc phú quý sẽ có đường công danh thuận lợi, nhiều cơ hội thăng tiến. Với người tuổi Ngọ, Dần và Thân, cây lại mang đến sự cân bằng, giúp hóa giải căng thẳng và ổn định trong công việc.

Cây trúc phú quý dễ trồng, dễ chăm sóc, thích hợp trang trí trong nhà và làm quà tặng ý nghĩa. Ảnh: Baidu

Trong khi đó, những người tuổi Hợi, Mão và Mùi sẽ nhận được sự viên mãn về cả tài lộc lẫn tình cảm nếu trồng loại cây này.

Ngoài ra, trúc phú quý còn thường được sắp xếp thành nhiều số lượng cành khác nhau và mỗi con số lại chứa đựng ý nghĩa riêng. Hai cành tượng trưng cho tình duyên và hạnh phúc đôi lứa. Ba cành đại diện cho Phúc - Lộc - Thọ. Năm cành mang thông điệp về sức khỏe, tài lộc, tình yêu, sự nghiệp và tinh thần. Tám cành tượng trưng cho sự phát tài, phát lộc. Còn chín cành là biểu tượng của may mắn và sự vĩnh cửu.

Chính vì vậy, khi chọn số lượng cành để bày trí hay làm quà tặng, nhiều người thường cân nhắc kỹ càng để tăng thêm tính cát tường.

Xét theo Ngũ hành, trúc phú quý mang tính Mộc mạnh mẽ, là biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển và thịnh vượng. Vì thế, cây đặc biệt hợp với những người mệnh Mộc, mệnh Hỏa và mệnh Thủy.

Người mệnh Mộc khi trồng sẽ được củng cố năng lượng, cân bằng nội lực và thêm sức sống dồi dào. Với mệnh Hỏa, do Mộc sinh Hỏa, cây sẽ hỗ trợ con đường công danh, sự nghiệp, đồng thời kích hoạt may mắn và tài lộc.

Người mệnh Thủy lại càng phù hợp khi trồng thủy sinh, bởi sự kết hợp giữa Mộc và Thủy sẽ mang đến sự hanh thông, thuận lợi trong công việc.

Đối với những người thuộc mệnh Thổ và mệnh Kim, trúc phú quý vẫn có thể được lựa chọn nếu biết kết hợp khéo léo với màu sắc chậu trồng. Người mệnh Thổ nên ưu tiên các loại chậu gốm sứ có màu vàng hoặc nâu, trong khi người mệnh Kim lại hợp với chậu thủy tinh màu trắng, bạc hoặc ánh kim loại.