Nguồn gốc

Cây vạn lộc (Aglaonema Rotundum ‘Red’) thuộc họ Ráy, có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới châu Á. Đây là loại cây cảnh nội thất rất phổ biến, được ưa chuộng nhờ khả năng sinh trưởng mạnh mẽ trong môi trường bóng râm và dễ chăm sóc.

Nhận diện vạn lộc rất dễ: lá to, hình bầu dục, bề mặt lá phủ sắc đỏ hoặc hồng nổi bật, xen kẽ những đường gân xanh đậm vô cùng bắt mắt.

Màu sắc này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mà còn mang tính biểu tượng đặc biệt trong văn hóa Á Đông. Sắc đỏ tượng trưng cho may mắn, hỷ sự, phú quý và sự khởi đầu thuận lợi.

So với các dòng Aglaonema khác, vạn lộc được đánh giá cao hơn nhờ màu lá rực rỡ và khả năng giữ màu lâu, rất phù hợp để trưng trong nhà dịp Tết, khi mọi người đều mong muốn mang sự ấm áp và thịnh vượng vào năm mới.

Cây vạn lộc với sắc đỏ nổi bật, tượng trưng cho may mắn và vượng khí, rất thích hợp trưng trong nhà dịp Tết. Ảnh: Baidu

Ý nghĩa phong thủy

Tên gọi “vạn lộc” đã phần nào nói lên ý nghĩa của cây: vạn điều may, vạn sự tài lộc.

Trong phong thủy, những cây mang màu đỏ thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho năng lượng, quyết tâm, sức sống mạnh mẽ và dòng chảy của vận khí mới.

Chính vì vậy, đặt cây vạn lộc trong nhà dịp Tết được xem là cách kích hoạt trường khí tích cực, giúp gia chủ thu hút may mắn về tài chính, công việc và các mối quan hệ.

Ngoài ra, dáng cây gọn gàng, lá mọc vươn đều và tươi khỏe tạo cảm giác tròn đầy, viên mãn. Các chuyên gia phong thủy cho rằng cây vạn lộc đặc biệt hợp với mệnh Hỏa (vì tương hợp màu sắc) và mệnh Thổ (Hỏa sinh Thổ).

Khi trưng trong nhà, cây giúp nâng cao nguồn khí thịnh vượng, thúc đẩy tinh thần, hỗ trợ chủ nhân đưa ra các quyết định đúng đắn trong năm mới.

Với những người làm kinh doanh, buôn bán, vạn lộc còn tượng trưng cho sự hanh thông, thuận lợi và tăng trưởng tài vận. Vì thế, nhiều cửa hàng thường đặt một chậu cây vạn lộc gần quầy thu ngân hoặc lối vào dịp đầu năm như lời cầu chúc doanh thu khởi sắc.

Vị trí đặt cây mang lại nhiều phúc khí

Xét theo ngũ hành, vạn lộc mang hành Hỏa, hợp nhất với người mệnh Hỏa và Thổ; người mệnh Mộc cũng có thể trưng vì Mộc sinh Hỏa, giúp cây phát huy năng lượng tích cực.

Một chậu vạn lộc đặt ở phòng khách giúp tăng năng lượng tích cực. Ảnh: Baidu

Theo quan niệm dân gian, cây vạn lộc đặc biệt hợp với các tuổi Dần, Ngọ, Tuất, những tuổi mang tính Hỏa hoặc được Hỏa tương trợ, giúp đường tài vận hanh thông, công việc dễ mở lối.

Để cây phát huy tối đa năng lượng phong thủy, không chỉ cần chọn giống đẹp mà vị trí đặt cây cũng vô cùng quan trọng.

Hướng Đông Nam - cung Tài Lộc là hướng đại diện cho của cải và sự phát triển. Trưng vạn lộc ở đây giúp kích hoạt luồng khí giàu năng lượng, hỗ trợ tài chính ổn định và tăng trưởng.

Phòng khách là trung tâm sinh khí của ngôi nhà, nơi lý tưởng để đặt một chậu vạn lộc nhằm tạo điểm nhấn sang trọng và hài hòa. Ngoài ra, có thể đặt cây ở bàn làm việc hoặc kệ trang trí, giúp thu hút năng lượng tích cực, mang lại sự minh mẫn và may mắn trong sự nghiệp.

Đặt một chậu vạn lộc ở cửa ra vào như lời chào cát tường, mời gọi vận may bước vào. Lưu ý tránh đặt cây dưới ánh nắng gắt trực tiếp, vì lá dễ cháy xém và mất màu. Cũng không nên để cây sát điều hòa hoặc nơi có gió mạnh.

Cách chăm sóc

Vạn lộc rất dễ chăm. Cây không kén đất, chỉ cần đất tơi xốp, thoát nước tốt. Tưới nước 2-3 lần/tuần là đủ, tránh ngập úng.

Vì ưa bóng râm, cây phù hợp đặt trong nhà hoặc nơi ánh sáng khuếch tán. Thỉnh thoảng bạn nên lau bề mặt lá để cây sạch bụi và giữ được màu sắc đẹp.

Đối với người bận rộn, đây là lựa chọn lý tưởng vì cây rất bền, ít sâu bệnh và sống khỏe trong thời gian dài mà không cần chăm sóc quá nhiều.

Ngoài việc tự trưng trong nhà, cây vạn lộc còn là món quà Tết tinh tế dành cho bạn bè, đối tác hoặc người thân. Một chậu cây với sắc đỏ rực rỡ không chỉ đẹp mắt mà còn gửi gắm lời chúc về tài lộc, bình an và sự khởi đầu hanh thông.