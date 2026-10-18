Ý nghĩa phong thủy của trầu bà thủy sinh

Trong phong thủy, trầu bà được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn. Lá cây xanh tốt quanh năm tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, sức sống bền bỉ và khả năng vượt qua mọi khó khăn. Đặt trầu bà thủy sinh trong nhà hoặc văn phòng được tin rằng sẽ thu hút năng lượng tích cực, giúp công việc hanh thông, tài chính vững vàng và cuộc sống viên mãn.

Mệnh Mộc: Trầu bà thuộc hành Mộc, nên những người mệnh Mộc trồng cây này sẽ càng thêm vượng khí, gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào.

Mệnh Hỏa: Mộc sinh Hỏa, do đó trầu bà cũng rất hợp với người mệnh Hỏa, giúp tăng cường năng lượng tích cực, mang lại sự ấm áp, nhiệt huyết và thành công.

Mệnh Thủy: Thủy sinh Mộc, người mệnh Thủy trồng trầu bà sẽ được tương sinh, giúp cân bằng năng lượng, mang lại sự bình an và phát triển.

Đối với các tuổi, trầu bà thủy sinh thường được cho là hợp với những người tuổi Ngọ, Thân, Tỵ, Mùi, giúp họ củng cố tài lộc và sự nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sự yêu thích và chăm sóc tận tâm của gia chủ, bởi lẽ năng lượng tích cực đến từ chính sự gắn kết và chăm sóc cây cối.