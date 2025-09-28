Nguồn gốc cây dứa cảnh

Cây dứa cảnh nến, hay còn gọi là dứa cảnh hoa nến, thuộc họ Dứa (Bromeliaceae) và có tên khoa học là Guzmania, tên Hán Việt của cây là Phụng lê.

Đây là loài cây thân thảo, sống lâu năm, có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, nơi khí hậu ẩm ướt, thuận lợi cho các loài thực vật nhiệt đới phát triển.

Điểm nổi bật của loài này là cụm hoa mọc ở trung tâm vòng lá, dạng bông cứng, dài, giống như cây nến, với màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, vàng.

Cây dứa cảnh nến là cây thân thảo nhiệt đới có nguồn gốc từ Nam Mỹ, đặc trưng bởi cụm hoa ở trung tâm giống nến, màu sắc rực rỡ đỏ, cam hoặc vàng, xung quanh là lá xanh bóng. Ảnh: Baidu

Lá cây xếp vòng quanh trung tâm, nhẵn, xanh bóng, tạo nền nổi bật cho hoa. Khi cây ra hoa, phần trung tâm chuyển màu sáng, giúp cụm hoa thêm phần nổi bật, khiến cây trở thành lựa chọn phổ biến trong trang trí nội thất.

Cây được du nhập vào Trung Quốc từ những năm 1980, chủ yếu trồng ở các tỉnh phía Nam. Ngày nay, cây cũng được ưa chuộng tại nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, nhờ khả năng thích nghi tốt trong điều kiện trồng chậu và trang trí không gian sống.

Cách trồng và chăm sóc cây dứa cảnh

Cách trồng và chăm sóc cây dứa cảnh nến khá đơn giản, chỉ cần chú ý một số điểm cơ bản. Cây ưa môi trường thông thoáng, thoát nước tốt, vì vậy giá thể lý tưởng nên là hỗn hợp đất mùn, than bùn và cát thô, trồng trong chậu gốm hoặc nhựa có nhiều lỗ thoát nước để hạn chế tình trạng úng rễ.

Dứa cảnh thích hợp đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ, tránh nắng gắt buổi trưa, với mức nhiệt độ 20-30℃ vào mùa hè và 15-18℃ vào mùa đông; nếu nhiệt độ xuống dưới 10℃ cây sẽ chậm phát triển và dưới 5℃ dễ bị hại lạnh.

Trong quá trình chăm sóc, cần giữ nước trong trung tâm lá xếp thành hình cốc của cây, thay mới mỗi 4-5 ngày để ngăn muỗi và nấm bệnh, còn mùa đông chỉ cần tưới khoảng hai tuần một lần. Cây ưa phân loãng, có thể bón dung dịch NPK cân đối với tỷ lệ 1:0,5:1 kết hợp bổ sung magie để lá xanh bóng, nhưng tránh bón quá nhiều đạm vì dễ làm lá nhạt màu.

Về nhân giống, có thể áp dụng 3 cách phổ biến: tách chồi non mọc ở gốc cây mẹ sau khi ra hoa, vùi chồi non vào cát ẩm hoặc đá trân châu để ra rễ sau 1-2 tháng, hoặc gieo hạt, tuy nhiên phương pháp này ít dùng trong trồng cảnh, chủ yếu phục vụ lai tạo giống.

Trong quá trình trồng, cây có thể gặp một số sâu bệnh như rệp sáp, nhện đỏ, ốc sên hoặc các bệnh thối gốc, thối nhũn do ẩm ướt. Để phòng tránh, cần đảm bảo không gian thoáng mát, điều chỉnh lượng nước hợp lý và xử lý kịp thời bằng chế phẩm sinh học hoặc thuốc bảo vệ thực vật phù hợp.

Cây dứa cảnh hợp tuổi gì, mệnh gì?

Hoa cây dứa cảnh đỏ rực khi nở được coi là dấu hiệu của sự hưng vượng và thành công, phù hợp để trưng bày trong nhà, văn phòng hoặc làm quà tặng khai trương. Ảnh: Baidu

Bên cạnh vẻ đẹp nhiệt đới rực rỡ, dứa cảnh nến còn mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc: tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, sức sống và niềm vui. Cây thường được dùng làm quà tặng khai trương, tân gia hoặc trưng bày trong phòng khách, ban công, văn phòng.

Ngoài ra, nhờ khả năng thanh lọc không khí và tạo điểm nhấn sinh động, cây phù hợp với nhiều không gian sống hiện đại. Đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ sẽ vừa tốt cho phong thủy, vừa làm đẹp ngôi nhà.

Trong phong thủy, dứa cảnh nến được coi là loài cây mang năng lượng tích cực, tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc. Người ta tin rằng, sắc đỏ rực rỡ khi cây ra hoa chính là dấu hiệu của sự hưng vượng và thành công.

Cây nhìn chung hợp với nhiều tuổi trong 12 con giáp, đặc biệt một số tuổi. Tuổi Thìn (Rồng), tượng trưng cho sức mạnh và sự quyền uy, cây giúp gia tăng may mắn, mang lại thịnh vượng. Tuổi Ngọ (Ngựa) vốn năng động, nhiệt huyết, hợp với loài cây nhiều màu sắc, giúp cân bằng năng lượng và tạo sự hài hòa. Với người tuổi Dậu (Gà) có tính cách tỉ mỉ, chăm chỉ, cây sẽ bổ trợ cho con đường tài lộc và sự nghiệp.

Ngoài ra, cây còn thích hợp cho người trẻ tuổi, sinh viên, người mới khởi nghiệp vì biểu trưng cho sự bắt đầu tươi mới và cơ hội phát triển.

Xét theo ngũ hành, cây dứa cảnh nến mang sắc xanh của lá và đỏ rực của hoa, vì vậy đặc biệt hợp với các mệnh Hỏa bởi màu đỏ trong lá và hoa chính là màu bản mệnh, giúp người mệnh Hỏa thêm may mắn, phát huy sự tự tin và năng lượng tích cực.

Ngoài ra, lá xanh tươi tốt tượng trưng cho sự sinh sôi, hợp với mệnh Mộc, mang lại sức sống, thuận lợi trong công việc. Cây trồng trong chậu đất càng phát huy tính tương sinh Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, giúp người mệnh Thổ ổn định và bền vững.

Người mệnh Kim hoặc Thủy vẫn có thể trồng cây này, nhưng nên kết hợp thêm các yếu tố phong thủy như chậu màu trắng, xám hoặc xanh biển để cân bằng ngũ hành.