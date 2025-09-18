Nguồn gốc cây trầu bà

Cây trầu bà có tên khoa học là Epipremnum aureum, thuộc họ Ráy (Araceae). Trong tự nhiên, cây mọc dạng thân leo, có thể bám vào các cây gỗ lớn để vươn lên tìm ánh sáng.

Lá trầu bà có hình tim đặc trưng, bề mặt xanh bóng mượt, tạo cảm giác tươi mát. Một số giống trầu bà lai tạo còn có vân vàng hoặc đốm trắng, giúp không gian thêm phần sinh động và độc đáo.

Nguồn gốc tự nhiên của trầu bà được xác định là từ đảo Mo'orea, thuộc quần đảo Xã Hội (Society Islands), Polynesia. Trước đây, nhiều người lầm tưởng rằng cây có nguồn gốc ở Đông Nam Á hoặc quần đảo Solomon do được trồng phổ biến tại những nơi này. Hiện trầu bà đã được nhân giống và phân bố rộng rãi khắp thế giới, đặc biệt tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, trong đó có Việt Nam.

Không chỉ đẹp về hình dáng, trầu bà còn được biết đến với khả năng thanh lọc không khí. Nghiên cứu của NASA từng ghi nhận một số loại cây, trong đó có trầu bà, có khả năng hấp thụ khí độc như formaldehyde, benzen, toluen - những chất thường có mặt trong không gian sống do nội thất hoặc thiết bị điện tử phát thải.

Mặc dù hiệu quả của cây trong thực tế không thể thay thế máy lọc không khí, nhưng việc đặt một chậu trầu bà trong nhà hoặc văn phòng chắc chắn sẽ góp phần tạo không gian dễ chịu và trong lành hơn.

Cây trầu bà thường được trồng trong nhà. Ảnh: Garden Net

Cách trồng và chăm sóc trầu bà

Trồng trong đất

Nếu bạn chọn trồng trầu bà trong chậu, hãy sử dụng loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt, chẳng hạn như đất trộn với xơ dừa hoặc mùn. Đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp để không làm cháy lá. Cây phát triển tốt nhất ở nhiệt độ từ 17-30 độ C.

Về việc tưới nước, bạn chỉ cần giữ độ ẩm vừa phải và tưới khi thấy bề mặt đất đã khô. Việc tưới quá nhiều có thể gây úng và thối rễ. Ngoài ra, bạn nên định kỳ bón thêm phân hữu cơ hoặc phân tan chậm để cây xanh tốt và cắt bỏ những lá già, lá úa để cây luôn gọn gàng.

Trồng thủy sinh

Trầu bà cũng là lựa chọn hoàn hảo cho phương pháp thủy sinh, mang lại vẻ sạch sẽ và tinh tế. Bạn chỉ cần đặt cây vào bình thủy tinh trong suốt, có thể thêm một ít sỏi hoặc đá để giữ gốc cây.

Thay nước khoảng 7-10 ngày một lần và vệ sinh rễ để ngăn ngừa rong rêu. Để cây phát triển khỏe mạnh, bạn có thể bổ sung thêm một vài giọt dung dịch dinh dưỡng pha loãng vào nước.

Với khả năng thích nghi cao, cây trầu bà có thể sinh trưởng tốt dù bạn chọn trồng trong đất hay thủy sinh. Đây là lý do vì sao chúng thường được tìm thấy ở nhiều nơi như phòng khách, văn phòng, trên bàn làm việc, hay ở cả hành lang và cầu thang.

Một chậu trầu bà tô điểm cho không gian sống. Ảnh: Garden Net

Phòng khách: Một chậu trầu bà leo hoặc trầu bà để bàn sẽ tạo điểm nhấn xanh mát, giúp không gian thêm tươi mới và sống động.

Bàn làm việc: Với kích thước nhỏ gọn và vẻ ngoài thanh lịch, trầu bà trồng thủy sinh rất phù hợp để đặt trên bàn làm việc, không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp bạn giảm căng thẳng, tăng sự tập trung.

Văn phòng: Trầu bà là cây chịu bóng tốt nên bạn có thể đặt ở những vị trí như hành lang, gần cửa sổ hoặc trên các kệ trang trí.

Cầu thang, ban công: Với đặc tính leo, trầu bà sẽ tạo nên một mảng xanh tự nhiên, vừa mang lại giá trị thẩm mỹ cao vừa thân thiện với môi trường.

Trầu bà hợp với tuổi gì?

Trong phong thủy, cây trầu bà được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Đặc biệt tốt cho những ai làm kinh doanh, buôn bán vì trầu bà gắn liền với tài lộc và sự phát đạt. Người tuổi Ngọ (mệnh Mộc) trồng cây này sẽ giúp khắc chế tính nóng nảy, thu hút tài lộc và vận may.

Với dáng lá hình tim, cây còn mang ý nghĩa về sự gắn kết, tình cảm bền chặt và hạnh phúc viên mãn. Đặt một chậu trầu bà trong phòng khách hoặc phòng làm việc không chỉ giúp tạo mảng xanh mát mắt, mà còn thu hút vượng khí, hóa giải điềm xấu và đem đến sự bình an cho gia chủ.

Trầu bà là giống cây dễ trồng. Ảnh: Garden Net

Trầu bà hợp với mệnh gì?

Trong phong thủy, cây trầu bà được xem là một lựa chọn tuyệt vời cho người mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Theo ngũ hành, cây trầu bà thuộc hành Mộc, có mối quan hệ tương sinh với hành Hỏa (Mộc sinh Hỏa). Điều này tạo nên sự hài hòa và bổ trợ lẫn nhau, giúp cả hai mệnh này phát triển và thu hút năng lượng tích cực.

Đối với người mệnh Mộc, việc trồng trầu bà mang lại sự tương hợp tuyệt đối. Màu xanh của lá cây không chỉ giúp người mệnh Mộc cảm thấy bình yên, thư thái mà còn củng cố bản mệnh, giúp họ phát huy những điểm mạnh và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp.

Còn đối với người mệnh Hỏa, cây trầu bà đóng vai trò là nguồn năng lượng hỗ trợ. Sự tương sinh giữa Mộc và Hỏa sẽ giúp người mệnh Hỏa cân bằng được tính cách nóng nảy, mang lại sự ôn hòa, tĩnh tâm, đồng thời kích hoạt tài lộc và may mắn. Nhờ đó, cuộc sống và công việc của họ trở nên thuận lợi, hanh thông hơn.