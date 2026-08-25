Giải pháp cho thiết bị iOS (iPhone/iPad)

Do trình duyệt Safari trên hệ điều hành iOS không tích hợp sẵn tính năng tự động cuộn, người dùng có thể nhờ đến sự hỗ trợ từ các ứng dụng của bên thứ ba:

AutoScroll: Cho phép điều chỉnh tốc độ cuộn linh hoạt. Người dùng kích hoạt công cụ này trực tiếp qua phím tắt tích hợp trong Safari sau khi cài đặt.

WebScroll: Sở hữu giao diện trực quan, dễ thao tác. Bạn chỉ cần tải về và làm theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình để bật chế độ cuộn tự động.