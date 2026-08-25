Giải pháp cho thiết bị iOS (iPhone/iPad)
Do trình duyệt Safari trên hệ điều hành iOS không tích hợp sẵn tính năng tự động cuộn, người dùng có thể nhờ đến sự hỗ trợ từ các ứng dụng của bên thứ ba:
AutoScroll: Cho phép điều chỉnh tốc độ cuộn linh hoạt. Người dùng kích hoạt công cụ này trực tiếp qua phím tắt tích hợp trong Safari sau khi cài đặt.
WebScroll: Sở hữu giao diện trực quan, dễ thao tác. Bạn chỉ cần tải về và làm theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình để bật chế độ cuộn tự động.
Giải pháp cho hệ điều hành macOS
Máy tính Mac cung cấp nhiều lựa chọn hơn để thực hiện tự động cuộn trên Safari:
Tự động cuộn bằng AppleScript
Bước 1: Khởi động ứng dụng Script Editor trên máy Mac.
Bước 2: Nhập đoạn mã lệnh sau vào cửa sổ trình biên soạn:
``applescripttell application "Safari"repeatdo JavaScript "window.scrollBy(0,10)" in front documentdelay 0.1end repeatend tell```
Bước 3: Bấm "Run" để chạy lệnh cuộn (nhấn "Stop" nếu muốn dừng).
Lưu ý: Đoạn mã trên thiết lập Safari tự động dịch chuyển xuống 10 pixel sau mỗi 0,1 giây. Các chỉ số này có thể thay đổi tùy theo tốc độ mong muốn.
Sử dụng các tiện ích mở rộng (Extension)
SmoothScroll: Giúp thao tác cuộn trang diễn ra mượt mà và tối ưu hơn.
AutoScroll for Safari: Cho phép tùy chỉnh tốc độ dịch chuyển trang và bật/tắt tính năng cuộn nhanh chóng chỉ bằng một cú nhấp chuột.
Tận dụng phím tắt trên bàn phím ngoài
Khi kết nối bàn phím với máy Mac, bạn có thể cuộn trang nhanh mà không cần cài đặt thêm phần mềm:
- Phím Spacebar: Dịch chuyển xuống dưới đúng một khung màn hình.
- Tổ hợp Shift + Spacebar: Dịch chuyển ngược lên trên đúng một khung màn hình.
- Phím Mũi tên lên/xuống: Di chuyển trang theo từng đoạn ngắn, phù hợp khi muốn đọc nội dung ở tốc độ chậm.