Chủ đề cuộc thi viết thư UPU 2025

Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế dành cho trẻ em, nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em.

Chủ đề cuộc thi năm 2025 là: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. (Tiếng Anh: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”).

Đây là một chủ đề mang tính thời sự, khuyến khích học sinh thể hiện sự sáng tạo và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là đại dương và các nguồn nước trên hành tinh.