Xem nhanh: Giới thiệu tính năng xem lịch sử thông báo

Hướng dẫn xem lịch sử thông báo trên Android Giới thiệu tính năng xem lịch sử thông báo Lịch sử thông báo là tính năng được Google bổ sung từ Android 11, giúp lưu lại các thông báo mà người dùng đã nhận, kể cả những thông báo đã bị xóa khỏi thanh thông báo. Lợi ích của tính năng Xem lại các thông báo đã vô tình vuốt bỏ.

Tìm lại mã OTP, tin nhắn hoặc thông báo quan trọng.

Theo dõi lịch sử thông báo từ nhiều ứng dụng.

Hạn chế bỏ lỡ các thông tin cần thiết. Hướng dẫn xem lịch sử thông báo trên Android Bước 1: Trên điện thoại Android, mở Cài đặt. Bước 2: Chọn Thông báo (Notifications) > Cài đặt nâng cao Bước 3: Nhấn vào mục Lịch sử thông báo (Notification History). Bước 4: Gạt công tắc Sử dụng lịch sử thông báo sang trạng thái Bật. Bước 5: Vào lại Cài đặt > Thông báo > Lịch sử thông báo. Danh sách các thông báo gần đây sẽ được hiển thị theo thứ tự thời gian.

Tính năng lịch sử thông báo trên Android là một công cụ mạnh mẽ nhưng thường bị bỏ qua. Bằng cách kích hoạt và sử dụng nó một cách thông minh, bạn không chỉ đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào mà còn có thể quản lý trải nghiệm di động của mình một cách hiệu quả hơn. Hãy thử ngay hôm nay để khám phá sự tiện lợi mà nó mang lại!