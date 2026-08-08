Thói quen dọn dẹp bộ nhớ Android thông thường như xóa ảnh chụp màn hình, ảnh WhatsApp hay tệp đệm (cache) thường không thể giải phóng hoàn toàn dung lượng.

Dù đã xóa nhiều tệp, thiết bị vẫn bị chiếm dụng bộ nhớ bởi dữ liệu thừa từ các ứng dụng đã gỡ từ trước.

Bạn đang lãng phí nhiều GB bộ nhớ Android mà không hề hay biết. Ảnh: MUO

Vì sao gỡ ứng dụng vẫn còn dữ liệu rác?

Trình gỡ cài đặt mặc định trên Android chỉ xóa dữ liệu trong vùng lưu trữ riêng và bộ nhớ đệm của ứng dụng.

Tuy nhiên, nhiều ứng dụng vẫn lưu tệp ở các vùng thư mục dùng chung mà trình gỡ cài đặt không thể can thiệp, bao gồm tệp tải về, bản sao lưu, tài nguyên game hoặc phương tiện do người dùng tạo.

Đôi khi, quá trình gỡ cài đặt bị ngắt quãng cũng để lại dữ liệu "mồ côi" trong thư mục Android/data hoặc Android/OBB.

Ví dụ với tựa game Call of Duty: Mobile, các dữ liệu bổ sung gồm bản đồ và tài nguyên tải thêm có dung lượng nhiều GB. Sau khi gỡ ứng dụng, thư mục OBB vẫn còn sót lại gần 1,5 GB dữ liệu rác.

Trình quản lý tệp mặc định không thể tìm thấy dữ liệu rác

Người dùng rất khó xác định chính xác vị trí dữ liệu còn sót lại. Từ phiên bản Android 10, Google giới thiệu tính năng Bộ nhớ phạm vi (Scoped Storage), bắt buộc áp dụng từ Android 11, nhằm cô lập mỗi ứng dụng trong vùng lưu trữ riêng.

Hệ điều hành hạn chế quyền truy cập vào các thư mục hệ thống để bảo mật. Do đó, trình quản lý tệp mặc định không thể hiển thị các thư mục này.

Mặc dù các ứng dụng quản lý tệp của bên thứ ba có thể truy cập thông qua Khung truy cập bộ nhớ (Storage Access Framework), người dùng vẫn phải cấp quyền và tìm xóa thủ công từng thư mục, gây tốn thời gian.

Giải pháp xóa triệt để bằng công cụ chuyên dụng

Tính năng dọn dẹp bộ nhớ mặc định trên Android thường hoạt động kém hiệu quả. Ứng dụng SD Maid SE cung cấp công cụ CorpseFinder chuyên quét và phát hiện tệp thừa từ các ứng dụng đã xóa (được nhà phát triển gọi là "xác dữ liệu").

Công cụ này hoạt động nhờ tích hợp Shizuku - tiện ích Android cấp quyền ADB (Android Debug Bridge - công cụ giao tiếp dòng lệnh) nâng cao để truy cập vào các thư mục bị bảo vệ mà không cần can thiệp hệ thống (root).

Khi vận hành CorpseFinder, ứng dụng sẽ quét và hiển thị danh sách toàn bộ thư mục rác còn sót lại. Người dùng chỉ cần một thao tác để xóa sạch mà không phải tìm kiếm thủ công.

Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy SD Maid SE cùng công cụ CorpseFinder đã giúp giải phóng tới 8,4 GB dung lượng bộ nhớ bị chiếm dụng ẩn.

(Theo MUO)