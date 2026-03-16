Trong thời đại ô tô ngày càng "số hóa", người dùng có lý do để tin rằng mọi sự cố đều sẽ được hệ thống điện tử ghi nhận rõ ràng, hiển thị dễ hiểu ngay trên bảng đồng hồ.

Chỉ với một lỗi nhỏ liên quan đến camera lùi đã khiến hàng loạt hệ thống trên xe "náo loạn". Ảnh: Motor1

Tuy nhiên, câu chuyện mới đây liên quan đến chiếc xe KIA Telluride đời 2020 lại cho thấy thực tế phức tạp hơn nhiều, chỉ một chi tiết nhỏ bị chập điện cũng đủ khiến cả hệ thống xe "náo loạn".

Bảng đồng hồ sáng rực vì… camera lùi

Cụ thể, đoạn video được Adrien Smith, kỹ thuật viên đang làm việc tại Northtown Automotive Companies (Mỹ), đăng tải lên mạng xã hội Facebook đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc KIA Telluride đời 2020 bật sáng gần như toàn bộ đèn cảnh báo trên bảng điều khiển, từ cảnh báo lệch làn, hệ thống cân bằng điện tử, phanh cho tới hàng loạt thông báo khác đồng loạt xuất hiện cùng lúc. Nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ đến một sự cố điện nghiêm trọng, thậm chí là lỗi tổng thể của hệ thống điều khiển trung tâm.

Tuy nhiên, trái với những gì mọi người nghĩ, nguyên nhân lại đơn giản đến khó tin, khiến không ít người bất ngờ. Thay vì tháo bảng táp-lô hay kiểm tra hàng loạt mô-đun phức tạp, kỹ thuật viên này chỉ đơn giản tiến ra phía sau xe và rút giắc kết nối camera lùi.

Ngay sau thao tác tưởng chừng rất "thủ công" đó, toàn bộ đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ biến mất, xe trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

Theo giải thích của kỹ thuật viên Smith, hơi ẩm xâm nhập vào bên trong camera đã gây đoản mạch giữa các đường dây tín hiệu cao áp và thấp áp. Vì camera lùi cũng là một nút trong mạng CAN, hiện tượng chập này đã làm gián đoạn toàn bộ quá trình giao tiếp giữa các mô-đun, khiến hệ thống đồng loạt báo lỗi.

Sau khi camera được ngắt khỏi mạng, hệ thống CAN lập tức hoạt động ổn định trở lại. Điều này cho thấy, trong nhiều trường hợp, lỗi nghiêm trọng trên bề mặt lại bắt nguồn từ một chi tiết rất nhỏ.

Không phải chuyện hiếm trong thực tế sửa chữa

Điều đáng nói là đây không phải trường hợp cá biệt. Ngay dưới phần bình luận, nhiều kỹ thuật viên khác xác nhận từng gặp lỗi tương tự, thậm chí trên các mẫu xe khác của tập đoàn Hyundai-KIA.

Một người cho biết: "Tôi từng gặp tình huống gần như y hệt trên chiếc Hyundai Santa Fe. Camera chiếu hậu bị chập mạch, làm tê liệt đường truyền CAN, khiến xe báo lỗi hàng loạt. Chỉ khi rút giắc camera và thay mới, sự cố mới được giải quyết dứt điểm."

Với thợ máy, khó khăn lớn nhất nằm ở lỗi giao tiếp mạng không chỉ rõ bộ phận gây ra sự cố. Máy chẩn đoán chỉ cho biết "mạng có vấn đề", chứ không nói rõ thiết bị nào là nguyên nhân. Smith thừa nhận, lần đầu gặp ca này, anh đã mất gần 6 giờ để tìm ra nguyên nhân.

Ngay cả các bản tin kỹ thuật (TSB) do hãng phát hành cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ hoặc được chia sẻ đồng bộ giữa các thương hiệu cùng chung một tập đoàn như Hyundai và KIA ngay cả khi chúng có chung nền tảng kỹ thuật. Điều này khiến việc chẩn đoán phụ thuộc rất nhiều vào trải nghiệm thực tế của kỹ thuật viên.

Câu chuyện từ chiếc KIA Telluride là ví dụ điển hình cho thực tế vận hành của ô tô hiện đại, dù được trang bị công nghệ ngày càng tinh vi nhưng vẫn có thể "đổ bệnh" vì những nguyên nhân rất đời thường như nước, độ ẩm hay giắc cắm kém kín.

Theo Motor1

