Kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán kéo dài trong tháng 2, cùng tâm lý mua sắm chững lại sau Tết đã khiến thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm doanh số nghiêm trọng, trong đó phân khúc xe MPV vốn được xem là "xương sống" của xe gia đình và xe dịch vụ cũng không ngoại lệ.

Nếu như tháng 1/2026, sức mua ở phân khúc xe MPV vẫn duy trì ở mức khá tốt thì bước sang tháng 2, bức tranh doanh số MPV gần như chỉ có một chiều đi xuống. Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (HTV) cho thấy không mẫu xe nào thoát khỏi cảnh giảm sâu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tháng 2/2026 là việc Mitsubishi Xpander sụt giảm doanh số một cách chóng mặt. Từ mức 1.938 xe bán ra trong tháng 1, Xpander chỉ còn giao được 530 xe trong tháng 2, tương đương mức giảm sâu lên tới 72,7%. Kết quả này khiến Xpander lần đầu tiên sau nhiều tháng phải rời "ngai vàng" doanh số.

Dù giá xe Mitsubishi Xpander vẫn duy trì sự cạnh tranh, nhưng áp lực đến từ các đối thủ đang ngày càng rõ rệt. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi thế "vua doanh số" có thể đã không còn đủ mạnh để tạo ra cú hích bán hàng trong tháng 2 này.

Cú trượt chân của Mitsubishi Xpander giúp Toyota Veloz Cross lần đầu ẵm ngôi vương theo tháng. Ảnh: TMV

Tận dụng cú trượt chân của đối thủ, Toyota Veloz Cross đã chính thức vươn lên dẫn đầu phân khúc xe MPV trong tháng 2. Dù doanh số cũng giảm gần 31% so với tháng 1 khi chỉ bán được 595 xe, nhưng mức sụt giảm thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, giúp mẫu xe này leo từ vị trí thứ 2 lên ngôi vương.

Giá bán hợp lý, thiết kế phù hợp gia đình và độ tin cậy thương hiệu tiếp tục là những yếu tố giữ chân khách hàng của Toyota Veloz Cross.

Một cái tên khác của nhà Toyota cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ là Toyota Innova Cross. Mẫu MPV 7 chỗ cỡ trung của Toyota tiếp tục vươn lên vị trí thứ 3 với 397 xe bán ra trong tháng 2. Doanh số chỉ giảm hơn 27% được xem là mức giảm "dễ chịu" trong bối cảnh thị trường chung lao dốc.

Toyota Innova Cross vẫn duy trì sức bán ổn định nhờ sự đa dạng phiên bản và giá bán. Ảnh: TMV

Doanh số của Innova Cross giữ được sự ổn định là nhờ chiến lược sản phẩm vô cùng linh hoạt. Đáng chú ý, việc bổ sung phiên bản giá thấp, cắt giảm trang bị nhưng phù hợp nhu cầu xe dịch vụ đã giúp Innova Cross mở rộng tệp khách hàng, duy trì sức bán đều đặn.

Ở nhóm giữa bảng xếp hạng, các mẫu xe Hàn Quốc chứng kiến sự đảo chiều thứ hạng. KIA Carens tụt từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 4 với 243 xe trong tháng 2, giảm 57,6% so với tháng trước.

Trong khi đó, người anh em KIA Carnival lại cải thiện thứ hạng, vươn từ vị trí thứ 7 lên thứ 5 với 225 xe bán ra dù vẫn ghi nhận mức giảm mạnh 41,7%. Mặc dù giá xe KIA Carnival thuộc nhóm đắt đỏ nhất trong các dòng xe 7 chỗ phổ thông, nhưng sức hút đối với khách hàng doanh nghiệp và gia đình cao cấp vẫn được duy trì vững chắc.

Các vị trí khác cũng chứng kiến sự suy giảm sâu trong tháng 2 này. Suzuki XL7 rớt hạng từ vị trí thứ 5 xuống thứ 6 với 156 xe, giảm 63,5%. Hyundai Stargazer từ vị trí thứ 6 rơi xuống thứ 7 với 147 xe, giảm 65%. Trong khi đó, Hyundai Custin nhích nhẹ lên vị trí thứ 8 với 73 xe, giảm 47,9% và Toyota Avanza Premio cũng tiến lên hạng 9 khi bán được 57 xe, giảm 17,4%.

BR-V là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số mạnh nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cú sốc lớn nhất thuộc về Honda BR-V khi doanh số "bốc hơi" gần 87%, từ 313 xe của tháng 1 lao dốc xuống chỉ còn 41 xe trong tháng 2. Mức sụt giảm quá sâu khiến mẫu xe này không chỉ rơi xuống áp chót bảng xếp hạng phân khúc mà còn lọt vào những chiếc xe bán chậm nhất tháng, cho thấy sức cạnh tranh ngày càng yếu trong bối cảnh đối thủ liên tục điều chỉnh giá và trang bị.

Chốt sổ danh sách là mẫu MPV hạng sang cao cấp Toyota Alphard với 25 xe được giao đến tay khách hàng, giảm 21,9% so với tháng trước.

Bảng xếp hạng doanh số MPV tháng 2/2026 phản ánh rõ sự khốc liệt của cuộc đua giành thị phần. Những mẫu xe có lợi thế về giá bán, chiến lược phiên bản linh hoạt và khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu gia đình lẫn dịch vụ đang cho thấy sức chống chịu tốt hơn trong giai đoạn thấp điểm.

Bước sang tháng 3/2026, khi thị trường dần trở lại nhịp vận hành bình thường và các chương trình ưu đãi được kích hoạt, phân khúc MPV được kỳ vọng sẽ sôi động hơn. Cuộc đua ngôi vương giữa các "ông lớn" chắc chắn chưa dừng lại và những biến động mới nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!