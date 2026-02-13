Tài khoản ngân hàng bỗng nhiên nhận được một khoản tiền lạ, không rõ lý do, nguồn gốc. Người nhận cần cảnh giác và làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tuyệt đối không chiếm giữ/sử dụng tiền chuyển nhầm

Tuyệt đối không rút tiền ra khỏi tài khoản hoặc chuyển khoản để chi tiêu.

Việc sử dụng số tiền được chuyển nhầm vào tài khoản, không trình báo cơ quan công an cũng như không liên hệ ngân hàng có thể bị xem là hành vi chiếm giữ tài sản trái phép.

Bước 2: Trình báo cơ quan công an và liên hệ ngay với ngân hàng quản lý tài khoản

Người nhận tiền cần trình báo cơ quan công an và đến trực tiếp hoặc gọi điện đến số hotline ngân hàng quản lý tài khoản để được hỗ trợ.

Bước 3: Cung cấp các thông tin cần thiết để cơ quan công an và ngân hàng kiểm tra

Chụp màn hình sao kê giao dịch chuyển tiền đến, email thông báo giao dịch,…

Ghi âm lại nội dung cuộc trò chuyện với người chuyển tiền nhầm để trình báo trong trường hợp cần thiết.

Theo Điều 176 Bộ luật hình sự 2015, trường hợp người có hành vi không trả lại tiền do người khác chuyển khoản nhầm theo yêu cầu của chủ sở hữu mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ tài sản trái phép.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng khi nhận được một khoản tiền chuyển nhầm đến tài khoản cần thông báo kịp thời đến ngân hàng và cơ quan công an để phối hợp xử lý đúng quy trình, đảm bảo không gặp rắc rối về mặt pháp lý.

Đồng thời, ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng cảnh giác với các yêu cầu truy cập đường link website, đăng nhập, cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân.

Không thực hiện yêu cầu hay cung cấp thông tin tài khoản, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai tự xưng là người chuyển tiền nhầm và yêu cầu hoàn trả.

Tuyệt đối không chuyển trả lại tiền nếu chưa có văn bản yêu cầu chính thức từ ngân hàng hoặc cơ quan có thẩm quyền.