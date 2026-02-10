Theo đó, giao dịch tại quầy của các ngân hàng sẽ được phục vụ đến 17h ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp âm lịch).

Nghỉ Tết từ ngày 14/2/2026 (tức ngày 27 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 22/2/2026.

Ngày 23/2/2026 (mồng 7 tháng Giêng âm lịch), giao dịch tại quầy của các ngân hàng sẽ phục vụ lại bình thường.

Riêng Ngân hàng PVCombank thông báo vẫn cung cấp các dịch vụ giao dịch tại quầy tới hết thứ Bảy ngày 14/2/2026 (27 Tết) tại 92 chi nhánh/phòng giao dịch trên cả nước.

Trong thời gian nghỉ tết, khách hàng vẫn có thể thực hiện mọi giao dịch trên ngân hàng số, giao dịch thẻ, hệ thống máy ATM/POS. Tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng cũng sẽ duy trì hoạt động liên tục 24/7.

Với giao dịch chuyển khoản nhanh 247 hoặc chuyển khoản nội bộ, các ngân hàng vẫn phục vụ bình thường trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tuy nhiên, với chuyển khoản thường liên ngân hàng, các ngân hàng cho biết sẽ chỉ xử lý các giao dịch đến 16h ngày 13/2/2026 (26 tháng Chạp). Các giao dịch sau thời điểm này sẽ được thực hiện từ 5h00 ngày 23/2/2026 (mồng 7 tháng Giêng).

Ảnh: PVCombank.

Với các giao dịch chuyển khoản định kỳ đã được đặt lịch trùng vào thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, nếu tài khoản đủ tiền, giao dịch vẫn được thực hiện bình thường đối với chuyển khoản nội bộ và chuyển khoản nhanh 247, hoặc xử lý giao dịch vào ngày 23/02/2026 đối với chuyển khoản liên ngân hàng.

Nếu Tài khoản không đủ tiền, hệ thống sẽ gửi cảnh báo, KHÔNG tiếp tục trích tiền dù khách hàng có nộp tiền bổ sung sau đó.

Trong thời gian này, giao dịch mở mới tiết kiệm trực tuyến có kỳ hạn sẽ được tính lãi theo nguyên tắc:

Mở mới từ 21h00 ngày 13/02/2026 sẽ tính lãi từ 14/02/2026

Mở mới từ 19h00 ngày 14/02/2026 sẽ tính lãi từ 15/02/2026

Mở mới từ 19h00 ngày 15/02/2026 sẽ tính lãi từ 19/02/2026

Mở mới từ 19h00 ngày 19/02/2026 sẽ tính lãi từ 22/02/2026

Mở mới từ 19h00 ngày 22/02/2026 sẽ tính lãi từ 23/02/2026.

Hoạt động tự động tái tục đối với tiết kiệm trực tuyến vẫn được thực hiện bình thường. Đối với tiết kiệm tại quầy, khách hàng thực hiện tất toán tại ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ 23/2/2026 sẽ được hưởng lãi có kỳ hạn cho toàn bộ thời gian thực gửi.

Ngân hàng lưu ý, các khoản vay, thẻ tín dụng đến hạn vào khoảng thời gian từ ngày 14-22/2/2026, khách lưu ý hạn thanh toán theo thông báo để tránh quá hạn và chuyển nhóm nợ.

Với thẻ tín dụng có ngày chốt sao kê trùng nghỉ Tết từ 14–22/02/2026, hệ thống thực hiện chốt sao kê trong ngày 14/2/2026. Các giao dịch sau giờ chốt dữ liệu thẻ ngày 14/2/2026 sẽ được hạch toán vào sao kê kỳ tiếp theo.

Với các khoản vay, dư nợ thẻ tín dụng, thấu chi đã bị quá hạn, khách hàng cần thanh toán toàn bộ dư nợ quá hạn (gốc, lãi, lãi quá hạn, lãi phạt quá hạn…) trước 17h00 ngày 13/2/2026.

Đối với khoản thấu chi đến hạn trong khoảng thời gian từ ngày 14-22/2/2026, nếu khách hàng thanh toán trước 17h00 ngày 23/2/2026, hệ thống không tính quá hạn.