Sức mạnh nội lực, khẳng định thương hiệu Việt

Ra đời năm 1975, Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) - tiền thân là Công ty Dây đồng, tự hào viết nên hành trình “Vững mạch dẫn - Sáng non sông” cùng nhịp chuyển mình của đất nước.

Từ một xí nghiệp tiếp quản các cơ sở sản xuất dây - cáp điện sau ngày giải phóng, tập thể kỹ sư - công nhân đã khẩn trương phục hồi thiết bị, cải tiến quy trình và đưa sản xuất vào quỹ đạo ổn định.

CADIVI khẳng định được vị thế của một doanh nghiệp nội lực, giàu truyền thống trên thị trường.

Trải qua các cột mốc Đổi mới 1986, hội nhập WTO 2007 đến làn sóng chuyển đổi số hiện nay, CADIVI nhất quán con đường bền bỉ: kiên định chất lượng, đầu tư công nghệ, chuẩn hoá theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường. Trong giai đoạn còn bộn bề khó khăn của thập niên 1980-1990, doanh nghiệp vẫn giữ vững lời hứa chất lượng, bảo đảm nguồn cung cho cả công trình dân sinh lẫn dự án trọng điểm quốc gia. Bước sang những năm 2000, CADIVI tăng tốc hiện đại hoá, tối ưu dây chuyền, mở rộng mạng lưới phân phối, từng bước định hình vị thế dẫn đầu trong ngành dây và cáp điện Việt Nam.

Dấu ấn CADIVI hiện diện ở nhiều công trình biểu tượng: ngầm hoá lưới điện TP.HCM; đường dây 500kV Bắc - Nam - “xương sống” truyền tải điện quốc gia; tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; hầm Đèo Cả; cùng các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, Tây Nguyên. Không dừng ở thị trường nội địa, CADIVI còn chinh phục các thị trường yêu cầu khắt khe như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản… nhờ tuân thủ chuẩn mực kỹ thuật quốc tế. Thương hiệu được đăng ký bảo hộ tại 8 quốc gia, sản phẩm đã hiện diện ở hơn 14 thị trường - những bước đi khẳng định năng lực cạnh tranh và tầm vóc của một thương hiệu Việt.

CADIVI hiện diện ở đường dây 500kV Bắc - Nam

Đầu tư công nghệ, đổi mới sáng tạo, vươn tầm quốc tế

Triết lý phát triển của CADIVI xác định lấy chất lượng và uy tín là kim chỉ nam. Doanh nghiệp đã không ngừng đổi mới công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra những sản phẩm dây và cáp điện tốt nhất, hướng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nỗ lực mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.

Bên cạnh đó, CADIVI đã nghiên cứu và tiên phong phát triển các dòng sản phẩm xanh, an toàn, thân thiện môi trường: dây điện không chì (LF - Lead-Free) và dây cáp điện chậm cháy, ít khói, không halogen (LSHF - Low Smoke Halogen Free). Những sản phẩm này đạt chứng nhận SGBP (Singapore Green Building Product) do Hội đồng Công trình Xanh Singapore cấp, thể hiện cam kết theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh, hài hoà giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội.

CADIVI tiên phong sử dụng các loại nguyên vật liệu cao cấp đạt đồng thời các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn điện và bảo vệ môi trường.

Song song hoạt động sản xuất - kinh doanh, CADIVI nỗ lực thực hiện các chương trình đóng góp tích cực cho xã hội. Tiêu biểu là chương trình “Trao mạch sống xanh, Ươm tương lai bền vững” với 3.000 cây xanh được trồng tại 6 khu rừng đầu nguồn trên khắp Việt Nam, thể hiện cam kết mạnh mẽ của CADIVI trong chiến lược chuyển đổi xanh và hướng đến tương lai bền vững, góp phần phục hồi rừng tự nhiên, trung hoà carbon và lan toả tinh thần sống xanh.

CADIVI tự hào ghi dấu bằng những thành tựu bền vững: 5 năm liên tiếp từ 2021, CADIVI giữ ngôi số 1 thị phần nhà sản xuất dây - cáp điện tại Việt Nam; 29 năm liền đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao; 9 lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia. Đây không chỉ là các cột mốc, mà còn là “độ tin cậy” được tích luỹ qua nhiều thế hệ khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Hành trình phát triển của CADIVI tự hào ghi dấu bằng những thành tựu bền vững.

“Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp không chỉ là trụ cột kinh tế, mà còn là một phần trong hành trình phát triển của đất nước - nơi sự đổi mới, trách nhiệm kiến tạo nên những giá trị.” ông Hồ Quang Nhân - Tổng Giám đốc CADIVI, chia sẻ.

Hành trình bền bỉ của CADIVI là minh chứng sống động cho tinh thần tiên phong, khát vọng đổi mới và trách nhiệm với cộng đồng. Những giải thưởng uy tín cùng các thành tựu vượt trội trong sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi số đã khẳng định tầm vóc của một thương hiệu quốc gia - vững vàng hôm nay, sẵn sàng chinh phục tương lai.

Uyên Vi